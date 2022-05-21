На Германию обрушился мощный торнадо 21.05.2022, 8:42

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Пострадали по меньшей мере 40 человек.

Около 40 человек пострадали, в том числе 10 серьезно ранены, в результате торнадо, который обрушился на западные земли Германии в пятницу, 20 мая, сообщает Reuters.

Пользователи соцсетей делятся фото и видео сильного урагана и повреждений, которые он нанес на западе Германии.

Как рассказала полиция Падерборна, города с населением в 150 тысяч человек в земле Северный Рейн-Вестфалия, около 40 человек пострадали от непогоды, из них 10 получили серьезные травмы.

В городе Липпштадт к западу от Падерборна торнадо повалил деревья по всему городу, из-за сильного ветра с домов слетали крыши. В Трире ливни привели к тому, что улицы начали напоминать реки. Во всем регионе нарушена работа железнодорожного и автомобильного транспорта. Ущерб, который понесли федеральные земли на западе страны, оценивается в несколько миллионов евро.

Местных жителей просят оставаться дома. Немецкие метеорологи предупреждают, что штормовая погода в ближайшее время сохранится. По их словам, причиной экстремального явления стало столкновение жарких воздушных масс из Африки с более прохладным воздухом, пришедшим из Северной Европы.

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