Стало известно, на сколько подорожает коммуналка для минчан из-за «новшества» властей 9 21.05.2022, 10:32

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Расчет сделан на примере дома № 9 по улице Тышкевичей в Минске.

Недавно СМИ рассказывали, что в Беларуси думают включить оплату за видеонаблюдение в коммунальные услуги. Вчера представители «Белтелекома» озвучили, сколько может стоить данная услуга. Предприятие готово за свой счет оборудовать многоэтажные дома в Минске 100 тысячами камер видеонаблюдения. Установка оборудования для жильцов будет бесплатной, а вот за его эксплуатацию придется платить ежемесячно, пишет агентство «Минск-Новости».

О том, как будет функционировать система, представитель «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» Виктор Канюшик рассказал на примере дома № 9 по улице Тышкевичей в Минске.

Итак, в этой 6-подъездной многоэтажке круглосуточно работают 33 камеры от «Белтелекома». Ими оборудованы входы в подъезды, площадки первых этажей, лифты, фасады, входы техподполья и выходы на кровлю. В целом, базовые потребности такого дома (охват периметра двора, детских площадок, входов в подъезды) составляют 15 камер.

«В Минске 6400 многоквартирных жилых домов, из которых видеонаблюдением оборудовано около 1800 зданий. Мы подсчитали, что для оснащения всего многоквартирного жилфонда системами видеонаблюдения потребуется 100 тысяч камер. Мы готовы установить их и другое оборудование, необходимое для работы системы, за свой счет», − отметил начальник группы по работе с ключевыми клиентами филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» Виктор Канюшик.

Жильцам нужно будет только вносить абонентскую плату по тарифу 2,3 рубля с квартиры в месяц. Доступ к изображениям с камер в режиме онлайн и к записям, которые будут храниться на сервере не менее 30 дней, будет у ЖКХ. Жильцы смогут бесплатно получить логин и пароль для просмотра этих видео в ЖКХ или «Белтелекоме» по заявке. Более того, компания уже предлагает аналитику по записям с камер.

На установку систем во всех домах Минска, по словам Канюшика, потребуется 2−3 года. Но реализуют проект лишь в том случае, если видеонаблюдение станет основной жилищно-коммунальной услугой.

В Мингорисполкоме говорят, что системами видеонаблюдения постепенно оснащаются все значимые объекты столицы. Также их применяют на объектах капремонта: по словам чиновников, видеонаблюдение позволяет экономить средства и повышает производительность труда, поскольку зная о возможности наблюдения, работники трудятся добросовестно. «Считаем, что есть необходимость развивать систему видеоконтроля и в жилье. Это поможет в вопросах безопасности, будет стимулировать подрядчиков работать качественно», − объяснил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

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