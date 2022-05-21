В Беларуси установили новые цены на золото и другие драгметалы 2 21.05.2022, 14:23

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По чем сейчас их будут скупать у населения.

Министерство финансов Беларуси постановлением №24 от 14 мая 2022 года снизило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц, пишет издание «Белорусы и рынок».

Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц), снова претерпели изменения. Новые цены будут действовать с 23 мая текущего года.

Так, цена на золото 375-й пробы установлена в размере 53,68 руб. за грамм (ранее – 59,00 руб.), 750-й пробы – 107,36 руб. (ранее – 118,01 руб.), 950-й пробы – 135,98 руб. (ранее – 149,47 руб.).

Платину 950-й пробы будут скупать по цене 67,60 руб. за грамм (ранее – 74,89 руб.). Кроме того, понижены расценки на серебро в изделиях и ломе, а также скупочные цены на драгоценные металлы в виде зуботехнической продукции.

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