«Кто бы мог подумать, что обычный парень станет легендой» 2 21.05.2022, 15:25

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Памяти Витольда Ашурка.

Прошел год, как в шкловской колонии № 17 при невыясненных обстоятельствах умер политзаключенный активист из Березовки Витольд Ашурок. Официальная причина – остановка сердца, хотя родственники говорят, что до заключения на здоровье Витольд не жаловался. Следственный комитет заявил, что смерть политзаключенного не имела криминального характера, и до сих пор не завел уголовного дела, пишет «Белсат».

Приговор Витольду – 5 лет колонии, который возмутил присутствующих, и репрессии за возгласы в зале лидского суда «Ганьба! Верим, можем, победим!». Странное видео падений Витольда в ШИЗО, которое якобы должно было оправдать сотрудников колонии, но вызвало еще больше вопросов и скорее выглядело как признание от СК. Похудевшее тело в гробу и самые большие похороны, которые видела Березовка. Силовики, которые следили за Витольдом даже после его смерти, сторожили 10 дней могилу и упоминания в интернете.

21 мая, день смерти Витольда Ашурка, белорусские правозащитники объявили Днем политзаключенного.

Кто такой Витольд Ашурок

Витольд – известный активист из Березовки, член Партии БНФ, координатор движения «За свабоду». Не раз баллотировался в местные депутаты и парламент. Политикой Витольд заинтересовался в 40 лет, после того, как съездил на Площадь-2010. тогда он получил свой первый 12-дневный арест. А когда освободился, вступил в Партию БНФ. Витольд боролся против вредного производства стекловаты.

Что случилось 21 мая в шкловской колонии?

Уголовное дело против Витольда возбудили в августе 2020-го за послевыборные события. Судья Лидского района Максим Филатов в закрытом режиме приговорил Витольда к пяти годам заключения. Отбывать срок активиста направили в Шкловскую колонию. 21 мая 2021 года он умер. Ему было 50 лет.

Через несколько дней тело Витольда с забинтованной до самого кончика носа головой передали родным. Им сообщили, что тело ранили при выгрузке из холодильника. В этот же день Следственный комитет опубликовал видео с камеры наблюдения (предположительно размещенной в ШИЗО). На видео с признаками монтажа видны два спонтанных падения Витольда Ашурка. В ведомстве заявили, что Витольд не жаловался на здоровье и отказывался от помощи и госпитализации. В свидетельстве о смерти, выданном родственникам, причина смерти не была указана. Проверка по факту смерти Витольда Ашурка продолжается до сих пор. За год так и не были проведены и подготовлены экспертизы, не возбуждено уголовное дело.

Вместо дела по факту смерти Витольда – уголовное преследование за возгласы «Позор!»

«Дело все на том же этапе, что и год назад, никаких подвижек нет. Вначале я каждую неделю звонил подполковнику Павлу Старикову из Следственного комитета Могилева с вопросами по поводу хода дела. Но он постоянно мне отвечал: экспертизы не готовы, нечего сказать. Последний наш разговор состоялся 6 августа, я задал несколько неудобных вопросов, после чего связь с ним полностью прервалась. Тогда я прислал запросы в прокуратуру и Следственный комитет Могилевской области. Мне пришла отписка, что мой запрос был перенаправлен в Генеральную прокуратуру, а из Следственного комитета – что я не имею права получить материалы проверки. Прошел год, проверка только на бумаге, все сроки по всем экспертизам давным-давно уже вышли, все спускают на тормозах», – говорит родной брат Витольда Ашурка Андрей.

Вместо дела по факту смерти Витольда прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело против людей, которые пришли поддержать активиста на суд в день оглашения приговора. Дело было заведено по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Подозреваемые – все, кто присутствовал в январе 2021 года во время оглашения приговора Витольду Ашурку, был возмущен приговором и скандировал «Позор!», «Верим, можем, победим!», включая друзей и брата Витольда. Из-за этого они вынуждены были уехать из Беларуси.

По словам Андрея, дело о хулиганстве приостановили третий раз, но он не исключает, что его могут вновь возобновить.

«Я не планировал уезжать. У меня даже визы не было. Но обстоятельства сложились так, что пришлось. Мне сообщили, что меня могут посадить. Я посоветовался с родными, матерью и женой, и они убедили уехать в Польшу», – вспоминает Андрей Ашурок.

Мать Витольда и Андрея осталась в Беларуси.

«Ей сейчас, конечно, трудно, учитывая ее возраст: 13 мая ей исполнилось 84 года. Но мама настроена решительно, говорит, хоть до 102 лет будет жить, но дождется нас», – говорит Андрей.

Время собирать свидетельства о преступлениях режима

По словам Андрея, несмотря на отъезд и ограниченные возможности он и друзья Витольда делает все, чтобы уголовное дело по факту его смерти в колонии было возбуждено, а виновные были привлечены к уголовной ответственности.

«Добиться возбуждения уголовного дела на данный момент невозможно. Единственное, что мы можем делать, это собирать и аккумулировать всю информацию, имена людей, которые были к этому причастны. И не только о деле Витольда, но и о других преступлениях режима. Чтобы тогда, когда придет время, это были готовые уголовные дела.

Я верю в то, что преступники будут найдены и понесут наказание. Хотя бы на том основании, что у каждого преступления есть свидетели, учитывая карательную государственную систему, когда на каждого заводится отдельная папка с компроматом. Да и в органах есть еще люди, способные на хорошие поступки, они будут служить своему народу», – отмечает Андрей.

«Если каждый из нас будет доставать маленький камешек из этой стены, она в конце концов рухнет»

То, что правозащитники объявили день смерти Витольда Днем политзаключенного, он считает символичным. «Я понимаю, что власти и раньше убивали людей: вспомним Тарайковского, Бондаренко, Шутова, других. Но тут получился нонсенс: вы арестовали человека, дали 5 лет тюрьмы и убили его. Неужели даже в тюрьме он был для вас так опасен?

Смерть близкого человека ничто не может поправить и облегчить, даже проявления глубокой солидарности. Но, как говорил Витольд после приговора, то, что ему дали 5 лет, это оценка «отлично» его деятельности. А то, что День политзаключенного сделали 21 мая, это оценка «отлично» всей его жизни», – рассуждает Андрей Ашурок.

Он отмечает, что в этот день все неравнодушные белорусы будут вспоминать не только Витольда и тех, кто погиб, но всех политзаключенных, которые остаются за решеткой.

«Тысячи людей сидят в тюрьмах за нашу свободу. Мы должны помнить о них не только в этот день, но постоянно, защищать и напоминать о них всеми возможными средствами. Пусть у кого-то небольшие возможности – просто напиши письмо, поддержи. Если каждый из нас будет делать хоть что-то, пусть маленькое, доставать маленький камешек из этой стены, она в конце концов рухнет», – убежден Андрей Ашурок.

Война в Украине отодвинула на задний план тему политзаключенных, репрессий и преступлений режима в Беларуси.

«Россия уничтожает украинцев как народ, поэтому понятно, что это сегодня на повестке дня всего мира. Но мы должны продолжать говорить о преступлениях, пытках, репрессиях, которые у нас происходят. Помогать украинцам всем, чем можно, доказывать, что это мы – Беларусь, а не те, кто сидит в Дроздах. Но при этом не забывать и о своих проблемах, говорить о них повсюду, всеми доступными путями. Я верю в нашу победу, потому что никогда зло не побеждало добра», – убежден Андрей Ашурок.

Он отмечает огромную солидарность белорусов.

«Как говорил Витольд, белорус белорусу белорус, где бы мы ни были. Каждый белорус тебе друг, ведь ты тоже белорус.

Кто бы мог подумать, что обычный парень станет легендой, но так оно и бывает. Обычные люди, у которых есть цель, у которых есть внутренний стержень, которые знают, чего они хотят, оказываются в трагической ситуации и делают определенный выбор. И после он оказывается самым правильным из всех возможных. Как бы тяжело от этого ни было другим. Витольд свой выбор сделал: или стать легендой, или сдаться. Витольд не сдался. Молодец, брат. Они думали, что они его убили, а на самом деле они сделали его легендой. В будущем они будут сидеть в тюрьме, а Витольд уже стал белорусским героем», – говорит Андрей Ашурок.

Друзья Витольда продолжают собирать материалы и воспоминания, связанные с ним. В Фейсбуке есть специальная страница, посвященная активисту. Когда соберется критическая масса материалов, планируется запустить сайт. Также в планах издать книгу, посвященную Витольду. Возможно, в новой Беларуси появится музей его памяти. Экспонаты для него тоже собираются.

В годовщину смерти политзаключенного месса пройдет в родном городе Витольда – Березовке. Также 21 мая в белорусском доме в Варшаве состоятся памятные встречи в честь Витольда. Месса по Витольду планируется в Варшаве в воскресенье в костеле Святого Александра – отправит ее ксендз Вячеслав Борок.

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