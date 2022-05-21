«Дизель по 3,58 рубля за литр»: В Беларуси появились «особенные» заправки 2 21.05.2022, 20:11

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Что говорят в «Белнефтехиме»?

На днях на некоторых заправках, расположенных неподалеку от западных границ страны, появились объявления: дизельное топливо на этой станции будут продавать по 3,58 рубля. Упоминался особый вид ДТ-Л-К5 ECO. Он предназначен для заправки иностранных фур. В «Белнефтехиме» подтвердили: правила вступают в силу с 20 мая. «Онлайнер» заехал в Брест на пару таких особенных АЗС, чтобы взглянуть, как идет торговля. Оказалось, не очень.

Предпосылки

Беларусь в качестве зеркальных санкций ввела запрет на въезд грузовым ТС, зарегистрированным в ЕС. Было определено несколько мест, куда разрешено двигаться таким фурам для перецепки прицепов с грузами. Все эти места находятся в приграничье. Именно на заправках, расположенных неподалеку от границы, и ввели торговлю новым видом дизеля за 3,58 рубля. Напомним, на день публикации цена на стандартное ДТ на внутреннем рынке составляла 2,34 рубля.

«Белнефтехим» в своем комментарии ссылался на постановление cовмина №276. В нем и закреплено, что на некоторых приграничных автозаправочных станциях должны продавать ДТ-Л-К5, сорт С, ЕСО, или ДТ-З-К5, сорт F, ECO, или ДТ-З-К5, класс 0, ECO, или ДТ-З-К5, класс 2, ЕСО. Там же указан и список заправок, на которых будут продавать дорогой дизель.

«В перечень попали 12 приграничных АЗС, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций и перецепки, согласно определенным маршрутам следования, — говорится в сообщении концерна. — Цена на него будет выше уровня розничной цены на обычные виды дизельного топлива в РБ».

«У белорусских потребителей, а также у физлиц — граждан стран ЕС остается возможность заправлять автомобили другими видами дизельного топлива на остальных АЗС, расположенных в Беларуси, — отдельно выделили в „Белнефтехиме“. — Их в стране более восьмисот».

Но журналистов интересуют именно «особенные» заправки. Оказавшись в Бресте, они посетили две такие АЗС, указанные в списке. Под видом покупателей поспрашивали у сотрудников, что изменилось за последние пару дней.

Последствия

На станции на ул. Писателя Смирнова оказалось непривычно пусто. Указанная улица ведет к повороту на пункт пропуска «Козловичи». Очереди из фур к границе остаются вполне себе немаленькими.

Несмотря на очереди к пункту пропуска, ажиотажа на заправке не было: стояло пять тягачей с прицепами как с белорусскими, так и европейскими номерами плюс две «головы» (одна — с номерами России, другая — из Польши) да парочка фур на выезде с территории АЗС. Странно увидеть такую пустоту в условиях, когда «европейцев» ограничили в числе разрешенных станций.

Почему не едут заправляться? Вроде бы даже с учетом подорожания белорусский дизель дешевле польского. Давайте считать. 3,58 белорусского рубля за литр дизеля — это 1,41 доллара по курсу, актуальному на день публикации. В соседней с Брестом Польше литр дизтоплива стоит 1,655 доллара (по данным на 16 мая). По идее, здесь заполнять бак выгоднее. Спрашиваем, в чем дело, у оператора станции.

— Раньше у нас тут были очереди. А сейчас поток резко снизился: нас обязали продавать именно ДТ-ECO. С новой ценой дизеля за литр выходит ровно на один злотый дешевле, чем в Польше. Однако водителям-международникам у «соседей» возвращают НДС. Поэтому они все резко стали заправляться с той стороны границы. С возвратом НДС в Польше выходит дешевле. И вот эти два дня перестали к нам заезжать так, как раньше.

Мысль о выгоде за счет возврата НДС в Польше повторил нам и оператор со второй «особой» брестской заправки — той, что на ул. Лейтенанта Рябцева. Там тоже было далеко от аншлага.

Сотрудник АЗС также уточнил, что ДТ-ECO должно быть более высокого качества, отвечать европейским нормам и требованиям, в нем должны быть особые присадки. На каждой заправке есть подтверждающие документы. Хотя вряд ли неспециалист разберет, что в них указано.

Особенно привлекают внимание объявления о высокой цене дизеля с информацией о ближайших заправках с привычным прайсом: как на колонке, так и на кассах. Очевидно, сотрудники не хотят, чтобы родной белорусский дизелист что-то перепутал.

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