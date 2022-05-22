Дом под дачу до $15 тысяч: какие хаты с ремонтом можно купить на раковском направлении 22.05.2022, 14:50

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Дешевая недвижимость находится сравнительно недалеко от Минска.

Купить дешево старый дом, сделать ремонт и пользоваться им как дачей — идея прекрасная. Но есть один момент — рядом с Минском распоследняя халупа оценивается в несколько десятков тысяч долларов. Мы поступим иначе — будем искать подходящие варианты на большем удалении от столицы. Не стоит бояться расстояний — лишние километры в пути окупятся сторицей. Например, в раковском направлении, всего в 60 км от МКАД начинается Налибокская пуща с настоящими лесами, Ислочью и Западной Березиной. И небольшими деревнями и хуторами, где хорошие дома продают сравнительно недорого — от 5 до 15 тысяч долларов, пишет Realt.

Сазоновщина, 46 км от МКАД

Деревня совсем небольшая — всего с десяток домов. При этом они расположены друг от друга на приличном расстоянии, что делает их похожими на хутора.

Здесь продается 100-летний деревянный дом (1923 года постройки). Площадь - 61,4 м2. Состоит из веранды, прихожей, кладовой, кухни, трех жилых комнат. При желании можно сделать мансардный этаж.

Несмотря на возраст, сруб хорошо сохранился и ремонта, на первый взгляд, не требует. Отопление печное.

Земельный участок 25 соток, правильной формы, плодородный. На нем расположена хозпостройка, погреб, имеется деревянное строение, которое можно переоборудовать под гараж. При желании можно расширить владения на 50 соток - для ведения личного подсобного хозяйства.

За все просят 13 500 долларов.

Бобровичи, 63 км от МКАД

Жилой дом находится в живописном месте: до леса 800 м, рядом Налибокская пуща, до Ислочи полтора км. Деревня живая, ходит автобус и маршрутки на Минск, три магазина.

Дом крепкий, ремонта не требует. Общая площадь — 38,7 «квадрата». К нему подведен газ, есть канализация, центральный водопровод. В доме новый электросчетчик и новая электропроводка.

Участок сравнительно небольшой — 11 соток. За все просят 10 900 долларов.

Бомболы, 75 км от МКАД

Деревня находится в живописном месте. В 100 метрах от участка начинается лес с грибами и ягодами. В двух километрах от дома протекает Западная Березина. Рядом агрогородок, где есть школа, детский сад, почта, банк, дом культуры, магазины.

Дом отремонтирован, готов к проживанию. Установлены стеклопакеты, есть водопровод, душевой бокс, камин и печка.

Участок ровный, ухоженный. Он небольшой — всего 9 соток.

За такой вариант со всеми удобствами просят 15 000 долларов.

Подберезь, 83 км от Минска

Дом стоит возле реки Березина — до берега 100 метров. Ягодные, грибные леса недалеко. К участку отличные подъездные пути. В деревне есть магазины, клуб, парк, церковь.

В доме на 61 м2 одна большая жилая комната плюс столовая и кухня. В нем два выхода с верандами. Отопление печное, вода во дворе в колодце.

Участок крайний, соседи на удалении. Размер — 25 соток. На нем расположены сараи, хозпостройки, гараж. Есть сад.

Цена вопроса — 13 000 долларов.

Адамово, 86 км от МКАД

Дом находится на окраине деревни, в километре от берега Западной Березины. Лес рядом. В деревне имеется магазин, почта, ФАП, ходит автобус от Воложина.

Дом в отличном состоянии, ухоженный, 63 м2. В нем 3 комнаты и кухня. Отопление печное. Полы крепкие, окна еще послужат.

Участок 25 соток с плодоносящим садом. Колодец с чистой водой возле дома. Есть хозпостройки - каменный погреб и несколько сараев. Дом последний по улице, место уединенное.

За него просят 5550 долларов.

Запурье, 92 км от МКАД

Деревня небольшая, но еще жилая. Магазинов нет, но пару раз в неделю приезжает автолавка. Ходит маршрутка из Минска. Вся инфраструктура находится в крупных селах Вишнево и Саковщина по пути в деревню.

Площадь дома 70,1 м2. Отопление печное (2 печи), вода из колодца во дворе. Проведен телефон, есть возможность подключить интернет. На участке есть еще летняя кухня и пристройки.

Участок ухоженный, вытянутый в длину. Размер — 19,73 сотки.

Стоит этот домик 7500 долларов.

Янишки, 94 км от МКАД

Дом стоит на краю деревни Янишки в живописном месте. Рядом протекает река Ольшанка. На другом ее берегу расположен агрогородок Вишнево. Подъезд к усадьбе удобный.

Дом жилой, на 71 м2. Отопление печное, вода из колодца.

Участок ровный, квадратной формы, 25 соток. На нем есть свой пруд, садовые деревья, сарай, колодец, сруб для бани.

Стоимость — 6 600 долларов.

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