На Брестчине изъяли более 12 тонн контрафактного спирта 8 22.05.2022, 19:51

2,540

иллюстрационное фото

Спирт был привезен из России.

На складе в Жабинковском районе изъяли из оборота более 12 тонн контрафактного спирта, сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники УБЭП УВД вышли на двух совладельцев фирмы грузоперевозок — 29-летнего жителя Жабинки и 47-летнего брестчанина.

Установлено, что предприниматели незаконно привезли из России и хранили на складе более 12,6 тысячи литров контрафактного спирта на сумму около 98,5 тысячи рублей. Продавать его они планировали населению мелкими партиями.

Товар отправлен на экспертизу, мужчины привлечены к административной ответственности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».