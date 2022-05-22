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На Брестчине изъяли более 12 тонн контрафактного спирта

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  • 22.05.2022, 19:51
  • 2,540
На Брестчине изъяли более 12 тонн контрафактного спирта
иллюстрационное фото

Спирт был привезен из России.

На складе в Жабинковском районе изъяли из оборота более 12 тонн контрафактного спирта, сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники УБЭП УВД вышли на двух совладельцев фирмы грузоперевозок — 29-летнего жителя Жабинки и 47-летнего брестчанина.

Установлено, что предприниматели незаконно привезли из России и хранили на складе более 12,6 тысячи литров контрафактного спирта на сумму около 98,5 тысячи рублей. Продавать его они планировали населению мелкими партиями.

Товар отправлен на экспертизу, мужчины привлечены к административной ответственности.

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