Как быстро уснуть без снотворных 5 22.05.2022, 22:20

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Ученые дали несколько советов.

Многие люди сталкиваются с тем, что им трудно уснуть и поэтому их преследует постоянно недосыпание. Это серьезная проблема и ее нужно решать как можно быстрее. Во время войны отрицательно на людей влияет еще и постоянный стресс, тревожность и беспокойство. Американские специалисты установили, что в первую очередь сказывается на качестве сна и как можно решить проблему, не используя для этого медикаменты, пишет сайт planetanovosti.com со ссылкой на Washington Post.

Засыпание представляет собой весьма сложный процесс, на который требуется определенное время. Люди хотят уметь быстро засыпать, но если это происходит, то это не совсем хороший знак. Эксперты отмечают, что на засыпание уходит в среднем 10-30 минут. Чтобы уснуть быстрее, важно ложиться в одно время каждый день. Спустя некоторое время график сна станет более последовательным. Кроме того, нельзя ни в коем случае думать о стрессовых ситуациях или проблемах перед отходом ко сну.

На цикл человеческого сна и бодрствования будет влиять инстинктивная потребность, а также биологический ритм, который индивидуален для каждого человека. Нормальным считается, когда на цикл влияет время суток. Большинство людей в соответствии с их биологическим ритмом начинают хотеть спать в 9-11 вечера. Некоторые же люди сталкиваются с тем, что их биологические часы начинают срабатывать гораздо позже.

Не стоит забывать о таком явлении, как «второе дыхание». В самом конце дня человек может испытывать незначительный, но резкий всплеск бодрости. Причиной этого становится резкая выработка большого количества серотонина, дофамина и других веществ, способствующих бодрствованию.

Некоторые люди сталкиваются с бессонницей. Часто это следствие определенный заболеваний, расстройств или влияние принимаемых медикаментов. Если бессонница присутствует слишком часто, то это отрицательно сказывается на дневном функционировании и в результате провоцирует развитие хронической бессонницы. В таком случае нужно немедленно обратиться к специалисту за помощью.

Для того, чтобы наладить сон, необходимо разработать для себя подходящий график. Также обратить внимание нужно на рацион, на наличие физической активности. Если человек не устает за день и никуда не выплескивает свою энергию, то ему будет крайне сложно вовремя уснуть. Необходимо дать время на подготовку ко сну, организовать темную и прохладную среду, принять теплый душ. Можно почитать книгу и идеально, если она будет максимально скучной.

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