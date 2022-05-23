Мнение: Лукашенко может решиться на вторжение в Украину 16 23.05.2022, 8:02

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фото: anadolu agency

В Кремле любят заведомо провальные планы.

Цель более-менее понятна: Москва хочет через шевеления в Минске оставить на центральном направлении часть группировки ВСУ, чтобы та не могла быть переброшена на юго-восток. Так, Москва как бы грозит, что "перегруппировка" и полное смещение силы на южную дугу может вызвать повторную активизацию (непонятно только кем) киевского направления через РБ, пишет Telegram-канал "CYNIC".

До конца непонятны параметры угроз: является ли данная череда странных шагов лишь "устрашающим фактором" либо в Москве Лукашенко принудят к вторжению (опять же - единственная возможность - это закидывание центрального направления войсками РБ, так как большинство техники и состава РФ покинуло вотчину Дворца).

Если судить чисто по военной составляющей, план чудовищный: он не имеет шансов на положительный итог, но тут еще важно понять изначальную цель в случае вторжения.

По количеству техники непохоже, что повторное наступление на Киев вообще планировалось. И по имеющимся у РБ и РФ на данный момент ресурсам можно отчетливо сказать, что киевское направление - полностью бесперспективное.

(Исходим из логики, потому что в ином случае нам придется вообще отказаться от аналитики: "планы дураков" не имеют логики).

Так что предполагаемая тактическая задача - это именно фиксация группировки ВСУ на центральном направлении. России важно, чтобы эти силы не были переброшены к югу, что полностью заблокирует нынешнее "метровое" продвижение по севередонецкому котлу.

Есть разные формы "фиксации": от словесной интервенции (реплики Вольфовича) до провокаций (перестрелки "под границей) и полномасштабного вторжения (вся нападающая сторона погибнет, но это будут не российские войска, и это даст Кремлю немного времени для уплотнения Юго-Восточной линии фронта).

Тратить всю армию РБ, пуская ее в мясорубку, с учетом отсутствия лояльности и подготовки военнослужащих, - это дичайший план из возможных: он принесет Украине горы металлома, сотни пленных, сотни "перебежчиков" и несколько "системных кротов".

Что-то более несуразное, заведомо провальное, маразматичное и тупое сложно себе представить (в Кремле такое любят, поэтому пусть остается эта "заметка на полях").

Так что наиболее логичный и "адекватный" (насколько это возможно в реалиях Лукашенко и Путина) вариант - это "двусмысленные формулировки" на грани провокаций, которые заставят Киев держать боеспособные части на киевском направлении. Все остальное не имеет стратегического смысла (хотя о стратегии в РФ говорить нельзя). То есть передвигать войска по Беларуси, подходить к границе и отходить от нее - в принципе имеет смысл.

Все более "боевое" - нет.

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