Появились подробности уничтожения подразделения псковских десантников

Появились подробности уничтожения подразделения псковских десантников5
- 23.05.2022, 10:24
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В ходе боя уничтожены две боевые машины и 14 военнослужащих.
Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили подразделение псковских десантников, сообщило в понедельник командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
В ходе боя львовские десантники уничтожили две боевые машины и 14 военнослужащих из 76 десантно-штурмовой дивизии из города Пскова.
Где это произошло, командование не сообщает.
В личных документах одного из убитых было указано, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи. "Отныне связь она точно уже нигде не организует", – заявили в бригаде.