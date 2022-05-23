ОАО «Нафтан» разваливается на глазах 23.05.2022, 12:09

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Оборудование и сооружения выработали свой ресурс.

На одном из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий «Нафтан» давно действующие установки медленно гниют и превращаются в металлолом, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Установка Депарафинизация №2 была введена в эксплуатацию еще в 1972-ом году. На видео состояние площадки с сырьевыми емкостями блока фильтрации установки. Блок действующий и, как и положено по регламенту, должен обслуживаться оперативным персоналом. За годы работы оборудование и сооружения изрядно износились и выработали свой ресурс, многие аппараты требуют не просто ремонта, а замены.

Остаётся только один вопрос — безопасности персонала, но «крепких хозяйственников» это не заботит.

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