Врачи дали рекомендации, как сохранить хорошее зрение 3 23.05.2022, 15:27

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Они очень простые.

Более 60% людей сталкиваются с проблемами со зрением и современный образ жизни не оставляет причин для удивления. Количество часов проводимых за монитором компьютера или экраном мобильных устройств явно превышает 50% -ный порог всего суточного времени у большинства из нас, пишет medicina.ua.

В таком случае, избежать ухудшения зрения практически не возможно. Но можно вовремя заметить старт этого процесса и не запустить его.

Симптомы ухудшения зрения:

В первую очередь, это конечно же частое повторение головных болей. Сочетаемые с этим фактором дискомфорт и усталость глаз сигнализируют о развитии дальнозоркости и на ранних стадиях этот процесс не подает больше никаких сигналов.

Проблемы с координацией. Возникновение таких симптомов говорит о том, что ваши глаза начинают адаптацию к произошедшим изменениям. Подобные случаи мог возникать даже при уже предпринятых мерах (очках или линзах) и могут быть вызваны неправильным подбором последних. В таком случае обязательно следует обратиться к специалисту.

Сложность при чтении. Возможно вы уже начали все чаще терять суть прочитанного и просто заняты процессом просматривания букв – это тоже сигнал о том, что ваше зрение начинает падать.

Профилактика зрения:

Естественно позвольте своим глазам отдыхать – книги, мониторы, телевизоры все должно чередоваться с периодом отдыха. Примерно каждые 40 минут отвлекайтесь и выполняйте несложную гимнастику приведенную ниже.

Старайтесь следить за своими глазами и ухаживайте за ними — потерять зрение легко, а вот обрести его вновь очень сложно и очень дорого. Уделяйте внимание детям — сейчас очень много молодежи, прямо-таки «живущей» в телефонах, планшетах и компьютерах. Помните: за все, что мы в жизни увидели, мы обязаны своим глазам.

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