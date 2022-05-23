«Закарпатский легион» уничтожил командный пункт россиян из оружия НАТО 23.05.2022, 16:19

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Цель находилась на расстоянии более 20 километров.

Артиллеристы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений Росармии.

Уничтожен военный внедорожник с пометкой "Z" и несколько рашистов, находившихся рядом, сообщается на странице бригады в "Фейсбук".

Выстрел совершен из гаубицы, поступившей в Украину в рамках помощи от стран НАТО.

На замедленном видео с дрона виден прилет снаряда 155 калибра и момент мощного взрыва. Цель находилась на расстоянии более 20 километров, поэтому точный выстрел наглядно демонстрирует высокоточность новейшего оружия, которое поступило и продолжает поступать в Вооруженные Силы Украины.

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