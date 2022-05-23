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Почему в Беларусь невозможно ввезти электромобиль без уплаты пошлины?

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  • 23.05.2022, 18:38
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Почему в Беларусь невозможно ввезти электромобиль без уплаты пошлины?

По закону можно, а по факту — нет.

Совет Евразийской экономической комиссии еще в марте опубликовал решение обнулить таможенную пошлину на ввоз электромобилей до 2024 года. Через десять дней норма должна была вступить в силу, но привезти электромобиль, не заплатив пошлину, невозможно до сих пор. «Наша Ніва» рассказывает, в чем причина.

Пошлины обнуляют не в первый раз

Предыдущий раз Совет ЕЭК обнулял пошлины на электромобили с 4 мая 2020 года по 31 декабря 2021 года. В течение этого периода у желающих не возникало никаких препятствий, чтобы воспользоваться такой возможностью.

С наступлением 2022 года пошлина вернулась. С 1 января при ввозе электромобилей в страну нужно оплачивать 15% пошлины.

Однако в середине апреля в СМИ (в том числе государственных) начала появляться информация о том, что вскоре белорусы снова смогут привозить электромобили из третьих стран без уплаты пошлины.

Решение Совета ЕЭК №39, принятое 17 марта, предусматривало отмену пошлины на ввоз электромобилей. Однако в отличие от предыдущего документа в нем имеется несколько ранее неизвестных исключений и требований.

Всем можно, а россиянам — нет

Документ предусматривает, что от уплаты пошлины освободят только граждан Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. То есть россияне под изменения не подпадают. Помимо этого, не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и / или постоянно проживающим в России. Ограничения действуют до момента уплаты пошлин, но не более трех лет от даты регистрации пассажирской декларации.

Еще одним важным моментом, которого не было ранее, является требование передать в таможенный орган соответствующего государства-члена ЕЭК документ, выданный уполномоченным органом указанного государства, который содержит сведения о лице, осуществляющем ввоз таких товаров, количестве ввозимых товаров и их стоимости. Полный текст документа можно почитать здесь.

Орган до сих пор не определен

Именно из-за требования предоставить этот документ у белорусов нет возможности уплачивать 0% пошлины вместо 15%. Дело в том, что в Беларуси, до сих пор не определили тот самый уполномоченный орган, который будет выдавать необходимый документ.

Как сообщили в таможне, пока неизвестно, что это будет за орган, который будет выдавать документ, о котором говорится в решении Совета ЕЭК №39. Следовательно, из-за невозможности получить документ, нужный для растаможки по ставке 0%, все электромобили пока растаможиваются по пошлине в размере 15% от таможенной стоимости. При растаможке по 140-му указу — 7,5%.

Отметим, что на официальном сайте таможни информации о растаможке электромобилей по ставке 0% нет. Все данные касаются 15%-ной ставки, которая сейчас фактически и применяется.

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