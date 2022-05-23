Cын Жириновского сменил фамилию, имя и отчество 7 23.05.2022, 19:27

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Игорь Лебедев

Хочет избежать санкций?

Бывший заместитель председателя Государственной думы, сын основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев сменил имя на Давид Александрович Гарсия. После этого он три месяца исполнял свои обязанности в парламенте под старым именем. Это следует из материала издания "База", ознакомившегося с выпиской из государственной системы "Российский паспорт".

По данным издания, смена имени произошла в начале июля 2021 года. За две недели до этого Лебедев заявил, что уходит из политики. Согласно сайту Государственной думы, полномочия он при этом не сложил и занимал свой пост зампреда нижней палаты до 11 ноября 2021 года. В выборах в Думу нового созыва он не участвовал.

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