Лукашенко в отчаянии 8 24.05.2022, 10:38

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фото: ТАСС

Правители России и Беларуси живут в представлениях классической геополитики первой половины ХХ века.

Чем в большей международной изоляции оказываются Беларусь и Россия, тем чаще встречаются их официальные лидеры. В этом году уже в пятый раз. Переговоры Лукашенко с Путиным - это такой суррогат, имитация внешней политики, пишет в колонке для «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич.

Лукашенко накануне визита в Сочи говорил, что едет к Путину, чтобы обсудить вопросы импортозамещения. Однако президент РФ в начале переговоров назвал немного другую повестку дня. По его словам, будет обсуждено «все, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, но и то, что связано с экономикой».

То есть на первом месте - безопасность, а экономика - вторичная тема. И это понятно, Путин не любит заниматься экономикой, это для него - мелочь, рутина, не царское дело. Поэтому, как можно предположить, говорили в основном о войне в Украине и ее последствиях для Беларуси и России.

Лукашенко уже в который раз повторяет мантру о том, что Польша при поддержке НАТО стремится захватить Западную Украину. Почему-то этот пропагандистский вброс, сделанный главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным 28 апреля для оправдания российской агрессии, очень понравился Лукашенко. Эта версия якобы позволяет Беларуси и России выступить в качестве защитников Украины от вероломного Запада, набросает аллюзию на раздел Польши 1939 года, который в российской историографии оценивается со знаком плюс. А также подтверждает старые мифологемы Лукашенко о намерении Польши захватить западную Беларусь.

Правители России и Беларуси живут в представлениях классической геополитики первой половины ХХ века. Тогда захват чужих территорий считался эффективным способом получения экономических, политических дивидендов. Уже во второй половине ХХ века, с крахом колониальной системы, эти представления устарели. Но для официальных Москвы и Минска время остановилось.

Вообще эти частые встречи Лукашенко с Путиным напоминают сеансы взаимной психотерапии. Интересно смотреть, как они в унисон пытаются доказать, что черное — это белое. Только президент России успел заметить, что «российская экономика очень достойно выдерживает санкционный удар», как Лукашенко подхватил и творчески развил эту мысль. По его словам, «экономика в России и вообще у нас в союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется», «падает уровень безработицы», «рубль укрепляется бешеными темпами» и импортозамещение возможно за «смешные деньги». То есть санкции только на пользу.

Кажется, что здесь мы имеем не только дешевый пиар, стремление сделать хорошую мину при плохой игре. Создается впечатление, что и Путин, и Лукашенко сами верят в эти пропагандистские построения вопреки всем фактам и логике. Возможно, такую информацию они получают от помощников, или требуют именно такой информации. Им комфортно жить в нереальном мире.

Обращает на себя внимание то, что Лукашенко во время всех последних встреч с Путиным демонстрирует чудеса пропагандистской эквилибристики в угоду Путину, подыграть ему, показать свою сверхлояльность. И делает это публично, даже на грани собственного достоинства. Ради чего? Есть очевидный мотив: чтобы получить от России экономическую поддержку. Но, кажется, не только. Возможно, такая демонстративная лояльность - для того, чтобы отбиться от требований Путина активнее участвовать в войне в Украине.

Здесь интересно, что как раз в день встречи в Сочи БелТА печатает послание Лукашенко генеральному секретарю ООН Антонию Гутерришу, переданное 18 мая. В этом документе Минск оспаривает свое участие в войне в Украине и всячески демонстрирует свои усилия достичь мира в соседней стране. А Путину, напомню, Лукашенко говорит: «Дело наше справедливое, и рано или поздно мы все равно победим».

Эти две параллельные линии во внешней политике Беларуси, которые между собой не пересекаются, отражают ощущение определенного отчаяния, в котором оказалось руководство государства.

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