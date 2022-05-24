Россияне захватили Светлодарск

Россияне захватили Светлодарск3
- 24.05.2022, 16:46
- 3,446
Они ходят группами по пять человек и проверяют документы.
Глава Светлодарской ВГА Сергей Гошко заявил, что российские войска вошли в этот украинский город. Об этом он рассказал "Вільному радіо".
"В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, – ред.) на административном здании", – сказал Гошко.
Он отметил, что рашисты уже ходят по улицам и проверяют у людей документы.
"Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек", - отмечает начальник Светлодарской ВГА.