Зеленский жестко ответил на заявление Шойгу о войне в Украине 25.05.2022, 7:42

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Владимир Зеленский

фото: ОП

Министру обороны РФ напомнили о колоссальных потерях в его армии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал жалким и неадекватным заявление россиян о том, что они якобы специально притормаживают наступательные действия.

Об этом президент Украины заявил в видеообращении.

Зеленский напомнил, что сегодня в РФ заявили, что российские военные якобы специально притормаживают наступательные действия.

Он назвал это заявление "абсолютно неадекватным".

"Что ж, после трех месяцев поиска объяснений, почему им не удалось сломать Украину за три дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать, будто бы так и планировали", - отметил глава государства.

Он напомнил, что украинские военные ликвидировали почти 30 тыс. российских солдат и уничтожили более 200 самолетов, тысячи российских танков, бронемашин и другой техники, а РФ уже почти израсходовала боезапас ракет.

"И это они хотят перекрыть ложью о том, что они якобы воюют не в полную силу. Жалко. И наступит время, когда они сами это признают", - подчеркнул Зеленский.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наступление российских войск в Украине "замедляется сознательно", чтобы избежать жертв среди мирного населения. Он также в очередной раз цинично соврал, заявив, что российская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

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