Ученые: Галки голосуют перед вылетом на новое место 10 25.05.2022, 10:43

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При принятии решения учитывается мнение каждой птицы в стае.

Обычно стаи галок внезапно срываются с насеста и улетают после недолгой переклички на повышенных тонах. Оказалось, громкие крики птиц — это форма «демократического» принятия решений. Пернатые обсуждают, стоит ли покидать насиженное место, приходят к консенсусу и только потом все вместе взмывают в небо.

К таким выводам пришли ученые из Эксетерского университета. Они записали крики в колонии галок, а затем провели с птицами эксперименты, сообщает Sky News.

«После ночевки в большой группе у каждой галки будет свое мнение по поводу того, когда стоит улетать. Оно зависит от разных факторов: размера птиц, чувства голода и так далее. При этом пернатым важно достичь консенсуса, так как у совместного перелета с насеста есть преимущества. Например, защита от хищников, возможность найти партнера и доступ к информации о пище», — объяснил ведущий автор исследования Алекс Дибна.

Во время принятия решения какофония в колонии нарастает. После того, как необходимое число голосов получено, птицы массово поднимаются в небо. В среднем они улетают меньше, чем через пять секунд после «голосования».

Результаты исследования помогут ученым понять, как большие группы животных координируют свои действия. Эта тема редко изучается в деталях.

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