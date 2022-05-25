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Психотерапевт: У Лукашенко экспансивная паранойя

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  • 25.05.2022, 12:54
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Психотерапевт: У Лукашенко экспансивная паранойя

Она сформировалась у диктатора еще в детстве.

Практикующий психолог и психотерапевт Елена Шершнева на своем ютуб-канале рассказала о психических проблемах белорусского диктатора и причинах их возникновения:

— Лукашенко имеет очевидные признаки экспансивной паранойи. Он видит опасность на каждом шагу, подозревает окружающих в том, что они хотят ему навредить. Когда во время эпидемии коронавируса Лукашенко заболел, то даже в этом он увидел происки врагов.И в одном из интервью заявил, что вирус ему "подбросили". А чего стоит его знаменитая речь о том, "откуда на Беларусь готовилось нападение"!

Параноидальные нарушения как правило формируются еще в детстве, когда ребенок не чувствует себя в безопасности. Александра воспитывала мать, которая, судя по его интервью, жестко наказывала его, вероятно, применяла физическую силу. Не удивительно, что у Александра была фрустрирована потребность в базовой безопасности. Паранойя Лукашенко проявляется также его склонностью к обману. Он не раз озвучивал факты, которые отрицали друг друга, или были просто нелогичными. Например, сказал, что его отец погиб в Великую отечественную войну. При том, что война закончилась в 1945, а он сам родился в 1954.

К счастью, параноидальное расстройство поддается лечению, хотя и требует серьезной терапии.

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