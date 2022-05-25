Врач назвал три дешевых продукта для сохранения молодости 25.05.2022, 13:21

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Они благотворно влияют на сосуды и улучшают регенерацию клеток.

Некоторые продукты способны замедлять процессы старения в организме, благотворно влиять на сосуды и улучшать регенерацию клеток, рассказал «Газете. Ru» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Специалист считает, что вовсе необязательно тратить деньги на популярные суперфуды. Вещества, способные продлить молодость есть и в доступных продуктах, например, в свежей капусте.

«Во всех сортах капусты содержатся флавоноиды и вещество сульфорафан, они замедляют процессы старения. К тому же сульфорафан уменьшает воспалительные процессы в организме и защищает от развития онкологических заболеваний», — отметил врач.

Также стоит включить в рацион яблоки, они ничем не хуже более дорогих фруктов и богаты кверцетином. Это природное биохимическое вещество улучшает микроциркуляцию крови и обмен веществ.

«Третий продукт в нашем списке — петрушка. Растение содержит фолиевую кислоту, это влияет на регенерацию и обновление клеток, что тоже очень важно для замедления процессов старения», — рассказал Гинзбург.

Витамин К, который содержится в петрушке, препятствует накоплению кальция на стенках сосудов и защищает организм от развития атеросклероза.

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