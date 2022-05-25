закрыть
25 мая 2022, среда, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

РФ перебрасывает на фронт древние T-62, от которых хотела избавиться еще в 2013 году

13
  • 25.05.2022, 13:59
  • 5,972
РФ перебрасывает на фронт древние T-62, от которых хотела избавиться еще в 2013 году

На складах в России нет боеприпасов для пушек этого танка.

Российские оккупанты начали переброску к оккупационным силам в Украине древних советских танков Т-62.

В сети появилось видео состава с Т-62, движущегося, как утверждается, в сторону Украины.

Снятие с хранения танков Т-62 отмечается в 904 ЦЗМР, в Каменск-Шахтинском, Ростовской области.

Этими танками доукомплектуют танковый полк резерва на базе 150 МСД 8А, пишет InformNapalm.

В 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания, что в Новоозерном, временно оккупированного Крыма, начата расконсервация находящихся на хранении танков Т-62.

Командование Южного ВО формирует в составе соединений округа полков резерва, в том числе танковых, комплектуемых танками Т-62 первый полк, формируемый в частях Черноморского флота.

Последнее боевое применение и потери этого типа танков Россией отмечалось во время вторжения в Сакартвело (Грузию) в августе 2008 года.

Россия начала использовать советский металлолом в войне в Украине в связи с потерями в живой силе и техники. По состоянию на 25 мая ВСУ уничтожили уже 29 450 оккупантов и 1305 танков.

Недавно Генштаб ВСУ подтверждал снятие оккупантами с хранения устаревшего Т-62. Эти танки, которые СССР снял с производства еще в 70-е годы, используются для комплектования резервных батальонных тактических групп, формируемых для отправки в Украину.

Однако еще в 2013-м российские СМИ сообщали о намерениях МО РФ утилизировать Т-62. "В нынешних условиях ценность Т-62 очень мала. Так что разумнее их разобрать, чем тратить деньги на хранение. Кроме того, на складах нет боеприпасов для его пушки", - объяснял источник "Известий". в оборонном ведомстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников