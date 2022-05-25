Глава Луганской области опроверг информацию о перекрытии оккупантами трассы Лисичанск-Бахмут 1 25.05.2022, 14:25

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Сергей Гайдай

По «дороге жизни» продолжают доставлять гуманитарные грузы.

Многие СМИ активно распространяли новость о перекрытии трассы "Лисичанск-Бахмут". Информация не соответствует действительности.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Как отметил Гайдай, "дорога жизни" продолжает простреливаться, однако сегодня все же удалось провезти по ней гуманитарные грузы.

Несмотря на информацию различных СМИ, по состоянию на сегодня, передвижение по дороге и в дальнейшем возможно.

Председатель Луганской ОГА призвал доверять только официальным источникам информации.

"Писать "россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганская область в котле?" безответственно и манипулятивно. Свои предположения оставьте при себе. Думали ли вы о том, что будет с родными защитников, которые защищают Луганскую область и родственниками тех, кто остался в области, когда они это прочитают?",- пишет Гайдай.

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