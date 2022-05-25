Психолог: Тело Путина ведет себя так, будто он его не контролирует 11 25.05.2022, 16:14

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Не только правая рука главы Кремля вызывает вопросы.

Путин уже давно демонстрирует параноидальное поведение с вкраплениями мании преследования. Этому отклонению характерно наличие врага и замысла его уничтожения.

Об этом 24 каналу рассказал психолог Валентин Ким. Он также отметил, что поведение Путина действительно достаточно странное, он очень сильно "накручивает" собственное население и побуждает к большой агрессии.

"Что касается того случая, когда Путин встречался с Шойгу и крепко вцепился в стол – это действительно достаточно странное поведение, не только его правая рука вызывает вопросы. Так, он постоянно цепляется за что-то, будто ищет опору. Но и сама походка у Путина странная, а самое большое удивление вызывают ноги", – отмечает психолог.

Создается впечатление, что Путин – Франкенштейн, которого сшили из частей разных людей. Тот танец, который исполняют ноги президента России, я серьезно обратил на это внимание. Это свидетельствует о том, что его сознание не контролирует части тела, это может быть чувство боли или дискомфорта, – говорит Валентин Ким.

По мнению психолога, тело Путина ведет себя так, будто он его не контролирует. Он либо настолько увлечен процессом, что не понимает, что делают его руки, либо действительно не имеет на это влияния.

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