В Швейцарии будут судить экс-бойца белорусского СОБРа 9 25.05.2022, 17:56

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Юрий Гаравский

Юрий Гаравский признался в соучастии в похищении политических оппонентов Лукашенко.

Юрию Гаравскому, который признался в соучастии в похищении и убийстве политических оппонентов Лукашенко, грозит реальный срок в Швейцарии, где экс-боец СОБРа МВД Беларуси получил убежище. Суд над ним начнется через несколько месяцев, пишет Deutsche Welle.

16 июля прошлого года Юрия Гаравского, по его словам, вызвали на первый допрос, который продлился около 12 часов. Затем, в сентябре, был еще один. После этого прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело. Потерпевшими по нему проходят Елена Захаренко, дочь исчезнувшего экс-министра внутренних дел РБ Юрия Захаренко, и Валерия Красовская, дочь пропавшего без вести бизнесмена Анатолия Красовского.

На допросах, как следует из обвинительного заключения, Гаравский рассказал о событиях мая и сентября 1999 года, когда исчезли сначала Захаренко, а потом Красовский и вместе с ним экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар.

Прокуратура предъявила Юрию Гаравскому обвинение в неоднократном похищении людей. Она просит дать бывшему собровцу год лишения свободы и два года — условно, но в течение следующих четырех лет он не должен нарушать закон. Если суд придет к выводу, что обвиняемый дал ложные показания, ему за это также грозит лишение свободы на 9 месяцев или условный срок.

Процесс пройдет в одном из кантонов Швейцарии. Ожидается, что суд начнется летом или осенью 2022 года. Гаравский настаивает на том, чтобы процесс был закрытым из опасений за свою безопасность.

Гаравский рассказал, что нашел работу, «жизнь налаживается, все идет хорошо». По его словам, адвокат будет настаивать на условном сроке, однако лично он готов понести любое наказание, которое назначит швейцарский суд.

— Такие дела срока давности не имеют. Дай Бог, чтобы над другими участниками похищения поскорее состоялся суд. Я буду свидетелем и смогу дать показания, кто задерживал (оппозиционеров. — Прим. ред.), где кто стоял, кто закапывал, — заявил Гаравский.

В 2019 году экс-боец СОБРа Юрий Гаравский связался с DW и заявил в интервью, что причастен к исчезновению политических оппонентов Александра Лукашенко. По утверждениям Гаравского, 7 мая 1999 года он входил в состав группы, по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко похитившей и убившей экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, а 16 сентября 1999-го — бывшего главу ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. С октября 2018 года Юрий Гаравский живет в Швейцарии, там он получил убежище.

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