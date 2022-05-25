закрыть
25 мая 2022, среда, 23:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США, ЕС и Британия создали группу по документированию военных преступлений в Украине

  • 25.05.2022, 22:39
США, ЕС и Британия создали группу по документированию военных преступлений в Украине
Энтони Блинкен

Оккупанты должны ответить за совершенные преступления.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о создании новой совместной группы Великобритании, ЕС и США для поддержки усилий Генеральной прокуратуры Украины по документированию военных преступлений и других злодеяний, совершенных в Украине российской армией. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

"Консультативная группа по расследованию злодеяний"(ACA) будет предоставлять рекомендации и оперативную помощь отделам генпрокуратуры, которые занимаются расследованием военных преступлений.

"Хотя Соединенные Штаты и наши партнеры поддерживают ряд международных усилий по привлечению к ответственности за зверства, генеральная прокуратура Украины будет играть решающую роль в привлечении к ответственности виновных в совершении военных преступлений", – прокомментировал Блинкен.

Он добавил, что "ACA будет поддерживать связь с Министерством юстиции США для привлечения к ответственности виновных в судах США".

По словам Блинкена, помимо рационализации усилий, ACA также предоставит расширенное финансирование группе международных прокуроров и других экспертов по военным преступлениям, уже работающим в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников