Украинские десантники уничтожили броневики врага вместе с экипажами 1 26.05.2022, 10:28

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Оккупантов разгромили бойцы 79-й отдельной бригады ВСУ.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще несколько единиц техники российских оккупантов.

Об удачных действиях рассказали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Они уничтожили несколько боевых бронированных машин врага, а также экипажи оккупантов.

"Каждый оккупант, пришедший на нашу землю получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом", - написали бойцы.

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