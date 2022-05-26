Украинские десантники уничтожили броневики врага вместе с экипажами

Украинские десантники уничтожили броневики врага вместе с экипажами1
- 26.05.2022, 10:28
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Оккупантов разгромили бойцы 79-й отдельной бригады ВСУ.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще несколько единиц техники российских оккупантов.
Об удачных действиях рассказали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Они уничтожили несколько боевых бронированных машин врага, а также экипажи оккупантов.
"Каждый оккупант, пришедший на нашу землю получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом", - написали бойцы.