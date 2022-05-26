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В Израиле нашли спешно покинутое людьми поселение

  • 26.05.2022, 12:59
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В Израиле нашли спешно покинутое людьми поселение

Люди оставили здесь эти статуэтки и чаши задолго до начала нашей эры.

Хорошо сохранившееся остатки сельскохозяйственного поселения обнаружены при раскопках в Восточной Галилее. Возраст находки превышает две тысячи лет, сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля, пишет «Вокруг света».

Среди артефактов, которые, возможно, были покинуты жителями в спешке, археологи нашли десятки ткацких станков, большие керамические сосуды для хранения, железные сельскохозяйственные орудия, а также монеты. С их помощью можно датировать поселение второй половиной II века до н. э.

Кроме того, были обнаружены фундаменты зданий, керамические сосуды и другие находки, относящиеся к железному веку (X–IX вв. до н. э).

В этот период иудейское Хасмонеевское царство расширилось до Галилеи, и не исключено, что поселение было заброшено в результате этих событий. Чтобы определить, кем были обитатели этого места, требуются дополнительные исследования.

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