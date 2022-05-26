В Госдепартаменте США прокомментировали заявления Киссинджера относительно Украины 8 26.05.2022, 21:12

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Генри Киссинджер

В США подчеркнули, что только украинцы могут определять будущее своей страны.

В Госдепартаменте заявили, что США будут оказывать поддержку Украине до ее окончательной победе в развязанной Россией войне. При этом только украинцы могут определить будущее собственной страны. Об этом сообщил Укринформ.

"Мы твердо уверены, что только Украина имеет право решать свое будущее", - заявили в Вашингтоне после заявлений бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на форуме в Давосе.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что Украина обязательно выйдет победителем в развязанной Россией войне.

"Мы не знаем, когда закончится эта война, но мы знаем одно: Украина выйдет победителем. И Соединенные Штаты будут стоять вместе с Украиной, пока это будет необходимо", - подчеркнули в Вашингтоне.

Ранее бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Украина должна уступить России часть территории, а США и Запад не должны рассчитывать на российское поражение в войне.

На заявление Киссинджера отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что сейчас 2022 год, а не 1938 год, когда в Мюнхене состоялось подписание соглашения с нацистской Германией, в частности, о передаче третьему рейху Судетской области.

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