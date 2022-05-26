закрыть
26 мая 2022, четверг, 23:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске выставили на продажу известный частный медцентр

  • 26.05.2022, 21:55
  • 8,608
В Минске выставили на продажу известный частный медцентр

Он находится рядом с поселком Дрозды.

В Минске продается известная частная клиника «Центр эстетической медицины Хиневич и К». Бизнес выставлен на продажу вместе со зданием, находящимся прямо напротив Минск-арены, рядом с поселком Дрозды. На это обратил внимание OfficeLife.

Как говорится на сайте компании, это первая и единственная в Беларуси частная клиника пластической эстетической хирургии и косметологии. Ее открыл в 1992 году хирург Славомир Хиневич. Уже тогда здесь, впервые в Беларуси, начали выполнять липосакции, а в 1998-м Хиневич запатентовал собственный способ липосакции, не имеющий аналогов в мире. У компании есть целый ряд лицензий на медицинские операции, косметологию и различные услуги.

Новое здание клиники было построено в 2011 году. В нем пять этажей, включая цокольный, и 1669 квадратных метров площади. На трех этажах расположены врачебные и косметические кабинеты, гостиничные палаты и операционные, конференц-зал, где можно наблюдать за видеотрансляцией операций. Имеется собственная котельная и зона отдыха. Прилагается территория в 20 соток с видеонаблюдением и охраной.

«Клиника пластической хирургии, равной по значимости которой нет в Европе и на постсоветском пространстве», — говорится на сайте агентства недвижимости.

Медцентр был выставлен на продажу 18 мая по цене в 3,2 млн долларов. Все оборудование и мебель включены в стоимость.

Напомним, этот май стал очень тревожным для белорусских частных медцентров. В начале месяца Минздрав приостановил лицензии «Лодэ» и «Клиника А1» на медицинскую деятельность, объяснив это нарушением законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании. Сейчас в «Лодэ» продолжается проверка, сотрудники в отпуске, когда клиники смогут открыться — неизвестно.

А 13 мая в медцентр «Нордин» и к его основателю Дмитрию Сайкову пришли уже силовики из Департамента финансовых расследований КГК. Как впоследствии объяснили в ведомстве, в центре обнаружили нарушения при проведении ортопедических вмешательств и факты уклонения от уплаты налогов. Позже в КГК анонсировали новые проверки частных медцентров: якобы в них нередко завышают цены и навязывают пациентам ненужные услуги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох