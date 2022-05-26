В Минске выставили на продажу известный частный медцентр 26.05.2022, 21:55

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Он находится рядом с поселком Дрозды.

В Минске продается известная частная клиника «Центр эстетической медицины Хиневич и К». Бизнес выставлен на продажу вместе со зданием, находящимся прямо напротив Минск-арены, рядом с поселком Дрозды. На это обратил внимание OfficeLife.

Как говорится на сайте компании, это первая и единственная в Беларуси частная клиника пластической эстетической хирургии и косметологии. Ее открыл в 1992 году хирург Славомир Хиневич. Уже тогда здесь, впервые в Беларуси, начали выполнять липосакции, а в 1998-м Хиневич запатентовал собственный способ липосакции, не имеющий аналогов в мире. У компании есть целый ряд лицензий на медицинские операции, косметологию и различные услуги.

Новое здание клиники было построено в 2011 году. В нем пять этажей, включая цокольный, и 1669 квадратных метров площади. На трех этажах расположены врачебные и косметические кабинеты, гостиничные палаты и операционные, конференц-зал, где можно наблюдать за видеотрансляцией операций. Имеется собственная котельная и зона отдыха. Прилагается территория в 20 соток с видеонаблюдением и охраной.

«Клиника пластической хирургии, равной по значимости которой нет в Европе и на постсоветском пространстве», — говорится на сайте агентства недвижимости.

Медцентр был выставлен на продажу 18 мая по цене в 3,2 млн долларов. Все оборудование и мебель включены в стоимость.

Напомним, этот май стал очень тревожным для белорусских частных медцентров. В начале месяца Минздрав приостановил лицензии «Лодэ» и «Клиника А1» на медицинскую деятельность, объяснив это нарушением законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании. Сейчас в «Лодэ» продолжается проверка, сотрудники в отпуске, когда клиники смогут открыться — неизвестно.

А 13 мая в медцентр «Нордин» и к его основателю Дмитрию Сайкову пришли уже силовики из Департамента финансовых расследований КГК. Как впоследствии объяснили в ведомстве, в центре обнаружили нарушения при проведении ортопедических вмешательств и факты уклонения от уплаты налогов. Позже в КГК анонсировали новые проверки частных медцентров: якобы в них нередко завышают цены и навязывают пациентам ненужные услуги.

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