Два важных события: что меняет ход войны России против Украины Павел Баев, jamestown.org

27.05.2022, 8:09

Павел Баев

Кремль пытается наступать с истощенной армией и недееспособным военно-промышленным комплексом.

В зашедшей, казалось бы, в тупик, но на самом деле быстроменяющейся войне в Украине в середине мая одновременно произошли два важных события, которые изменили ход сражений и политического противостояния.

Первым стал конец многомесячного сопротивления Мариуполя, когда из подземелий меткомбината Азовсталь вышли последние защитники города.

Второй — одобрение Сенатом США пакета экстренной помощи Украине на колоссальную сумму в $40 млрд. Может показаться, что эти события ведут войну в совершенно разных направлениях, способствуя, соответственно, ее быстрому завершению или измененному продолжению на пользу РФ.

Однако на самом деле, эти события, вместе взятые, означают новый импульс и без того высокой решимости украинского государства и общества отразить российскую агрессию, а также новый всплеск поддержки Западом в этом деле. По-видимому, никто не хочет, чтобы война тянулась годами. Но поскольку российские амбиции и украинский патриотизм — несовместимы, у дипломатов мало шансов найти компромисс. Тогда из тупика должны вывести солдаты.

Москва подает захват Азовстали как крупную победу: министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об «успешном завершении Россией осады и сдаче 2439 вражеских боевиков». Однако этот триумф — лишь пустой звук, ведь нельзя отрицать доблесть и решимость защитников, которые 86 дней сражались в окружении превосходящих сил и прекратили сопротивление только по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Их сопротивление сковало крупную группировку российских войск, которые увязли в кровопролитных городских боях. Посему было выиграно время для перегруппировки украинской армии после битвы за Киев, оттеснения противника на восток от окраин Харькова до государственной границы и сосредоточения украинских ресурсов на борьбе за Донбасс.

В изнурительных боях за города районного значения Изюм и Северодонецк российское командование делает ставку в первую очередь на превосходство в огневой мощи, ибо батальоны становятся все больше недоукомплектованными. Однако прибытие различных западных дальнобойных артиллерийских систем с высокоточными боеприпасами меняет расклад, предоставляя украинскому командованию инициативу выбора места для следующей контратаки.

Расширение военной помощи США позволяет Украине наращивать свои наступательные возможности и наносить России не только военные потери, но и болезненные неудачи на фронте, особенно в Херсонской и Запорожской областях. Тем не менее, независимо от того, сможет ли Украина освободить свои южные территории, а затем восстановить контроль над опустошенным Донбассом, экономическая реабилитация в конечном итоге будет иметь гораздо большее значение. Недавно одобренный пакет помощи США, таким образом, по сути равнозначен новому плану Маршалла, который сделал возможным быстрое возрождение западноевропейских экономик после Второй мировой войны. Евросоюз также демонстрирует готовность внести свой справедливый вклад в огромную задачу поддержки во время войны и послевоенного восстановления экономики Украины.

Тем временем российская экономика претерпевает жесткие изменения. Официальные заверения утверждают, что в следующем году в стране произойдет лишь «умеренное» сокращение ВВП на 10−15%. Но такие утверждения трудно проверить из-за все более ограниченного доступа к российским статистическим данным. Профицит торгового баланса остается значительным, но это скорее признак слабости, чем силы, поскольку значительное снижение доходов от экспорта компенсируется резким падением импорта — не только товаров народного потребления, но прежде всего оборудования и технологий. Министр транспорта РФ Виталий Савельев недавно, поддавшись порыву откровенности, признал, что западные санкции «практически разрушили всю логистику в нашей стране».

Российский МИД рассматривает этот кризис как возможность вывести Россию из Всемирной торговой организации (ВТО), но экономическому блоку в правительстве удалось убедить президента Владимира Путина в пагубных последствиях такого шага. Что важнее всего, так это разрыв многих цепочек поставок, снабжающих оборонную промышленность РФ. Однако указание Путина активизировать переговоры внутри ВТО не может помочь открыть путь к обходу западных санкций, вызывающих многочисленные сбои в производстве ключевых российских систем вооружений.

Ведение затяжной войны с истощенной армией и недееспособным военно-промышленным комплексом — явно плохой стратегический посыл. Большинство московских экспертов по-прежнему высказываются за мобилизацию для поддержания «специальной военной операции». Лишь одиночные голоса говорят о реальной перспективе поражения. Даже «патриотичному» большинству приходится задуматься о том, что Россия в одиночку противостоит воссоединившемуся Западу, в то время, как многие влиятельные государства, то бишь Индия или Бразилия, предпочитают неприсоединение, а Китай оказывает лишь символическую поддержку.

Ожидания того, что Пекин придет на помощь Москве в материальном плане, почти испарились, и главная новая надежда на то, что эскалация американо-китайской конфронтации может потребовать приоритетного внимания Вашингтона, что ослабит фокусирование США на поддержку Украины. Поездка президента Джо Байдена в Южную Корею и Японию внутри России восторженно оценивается как свидетельство растущей вероятности такого сценария. Напряженность в изобилующем конфликтами, но свободном от войн Индо-Тихоокеанском макрорегионе действительно может возрасти, но острый кризис в Европе почти непреднамеренно оказывает стабилизирующее воздействие. Влиятельные азиатские лидеры опасаются загнать свои страны в ловушку, аналогичную роковой ошибке Путина, которая теперь ставит под угрозу будущее России.

Украина по-прежнему твердо намерена защищать свое будущее, однако перспектива затяжной войны неизбежно подвергает его большой опасности. Общество мобилизовано для поддержания и восстановления суверенитета страны, а героизм защитников Азовстали может укрепить решимость украинцев бороться за победу.

Но все желают одержать победу за несколько недель, а не месяцев, не говоря уже о годах. Для Украины необходимо, чтобы ракетные удары по Одессе и Львову прекратились, а задача восстановления пострадавшего от артиллерийских обстрелов Харькова неотложна. Для многих же на Западе многолетняя конфронтация может показаться более безопасным вариантом, поскольку затянувшаяся деградация России снизит риск того, что Кремль внезапно почувствует необходимость прибегнуть к ядерному оружию. Хоть затягивание времени — полезная и даже выигрышная военная стратегия, но масштабные инвестиции США в жизнеспособность Украины доказывают, что альянс демократий может действовать быстрее и решительнее.

Павел Баев, jamestown.org

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