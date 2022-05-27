закрыть
27 мая 2022, пятница, 8:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Днепре прогремели мощные взрывы

  • 27.05.2022, 8:11
В Днепре прогремели мощные взрывы
иллюстрационное фото

РФ атаковала город ракетами.

Рано утром 27 мая в Днепре прозвучали мощные взрывы. Жители города слышали звуки, похожие на звуки пролетающей ракеты и говорят, что взрывов было как минимум три.

Местный Telegram-канал сообщает, что около трех часов ночи в городе была объявлена воздушная тревога. В 4:17 появились первые сообщения о взрывах. Местные жители говорят о трех взрывах и публикуют в Сети видео, на которых слышно звуки пролетающих ракет.

Ситуацию прокомментировал руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, в области было несколько «прилетов», есть серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.

«Беспокойная ночь и беспокойное утро. Есть несколько «прилетов». Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей», - написал Резниченко в Facebook.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох