В Днепре прогремели мощные взрывы
- 27.05.2022, 8:11
РФ атаковала город ракетами.
Рано утром 27 мая в Днепре прозвучали мощные взрывы. Жители города слышали звуки, похожие на звуки пролетающей ракеты и говорят, что взрывов было как минимум три.
Местный Telegram-канал сообщает, что около трех часов ночи в городе была объявлена воздушная тревога. В 4:17 появились первые сообщения о взрывах. Местные жители говорят о трех взрывах и публикуют в Сети видео, на которых слышно звуки пролетающих ракет.
Ситуацию прокомментировал руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, в области было несколько «прилетов», есть серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.
«Беспокойная ночь и беспокойное утро. Есть несколько «прилетов». Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей», - написал Резниченко в Facebook.