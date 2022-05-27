В Днепре прогремели мощные взрывы 27.05.2022, 8:11

иллюстрационное фото

РФ атаковала город ракетами.

Рано утром 27 мая в Днепре прозвучали мощные взрывы. Жители города слышали звуки, похожие на звуки пролетающей ракеты и говорят, что взрывов было как минимум три.

Местный Telegram-канал сообщает, что около трех часов ночи в городе была объявлена воздушная тревога. В 4:17 появились первые сообщения о взрывах. Местные жители говорят о трех взрывах и публикуют в Сети видео, на которых слышно звуки пролетающих ракет.

Ситуацию прокомментировал руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, в области было несколько «прилетов», есть серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.

«Беспокойная ночь и беспокойное утро. Есть несколько «прилетов». Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей», - написал Резниченко в Facebook.

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