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Убийцы С-400 и «Искандеров»: администрация Байдена готовится передать Украине дальнобойные MLRS

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  • 27.05.2022, 8:38
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Убийцы С-400 и «Искандеров»: администрация Байдена готовится передать Украине дальнобойные MLRS
фото: shephardmedia.com

Мощная РСЗО способна наносить удары ракетами дальностью до 300 километров.

США склоняются к тому, чтобы отправить РСЗО Украине в рамках нового крупного пакета военной помощи.

Администрация Джо Байдена готовится передать Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности MLRS.

Как сообщает CNN, американская сторона склоняется к тому, чтобы отправить РСЗО Украине в рамках нового крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о котором могут объявить уже на следующей неделе.

США могут ограничить использование MLRS

Вместе с тем, по данным источников агентства Reuters, США договариваются с Украиной об ограничениях использования американского оружия. Вашингтон провел переговоры с Киевом по поводу опасности эскалации, которую может нанести удары по территории глубоко внутри РФ.

При этом США не налагают четких географических ограничений на использование ВСУ своего оружия. Одновременно в Вашингтоне стремятся "достичь общего понимания опасности эскалации".

"У нас есть беспокойство по поводу эскалации, но мы все еще не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать руки (украинцам)", – на условиях анонимности говорит американский военный.

Другой собеседник издания отмечает, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" использования оружия, предоставленного Западом. "Пока мы были на одной странице в понимании этих порогов", – отметил чиновник.

Собеседники Reuters говорят, что администрация Байдена рассматривает возможность передачи Киеву ракетной системы высокой мобильности M142 (HIMARS).

Американская ракетно-артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – это высокомобильная система, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Она может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. При этом на пятитонном грузовике в первой версии HIMARS размещалось шесть тактических ракет или одна оперативная ракета ATACMS M-140.

РСЗО способна наносить удары ракетами дальностью до 300 километров.

На европейском театре военных действий ракета Precision Strike Missile класса "земля-земля" (которую может использовать HIMARS) станет "убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 "Триумф") или комплексов "Искандер", а в Тихом океане ее целью станут китайские боевые корабли, считают военные обозреватели.

Характеристики:

Масса, кг 11 000

Запас хода, км 480

Основное вооружение 6 ракет РСЗО типа MLRS или 1 тактическая ракета типа ATACMS

Экипаж (расчет), чел. 3 (оператор, водитель, командир расчета)

Калибр, мм 227 мм

Скорострельность выстрелов/мин 1, 2, 3, все 6

Прицельная дальность, м от 2 км до 300 км

Максимальная дальность, м 300 км.

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