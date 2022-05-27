Экономист: Санкции против Лукашенко работают широким фронтом 3 27.05.2022, 8:49

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Назван важный признак слабости белорусской экономики.

«Пол Кругман, Нобелевский лауреат в экономике международной торговли, наконец, написал про то, как же, на самом деле, работают санкции. И почему с точки зрения внешней торговли это очень важно», – говорит в свежем выпуске своей программы экономист Сергей Чалый:

– Кругман говорит: политики рассчитывали, что главный санкционный удар должен вестись через ограничение экспорта стран, которые подпадают под санкции. То есть, нужно вводить эмбарго на покупку нефти, газа и прочее. Мы видим, что пока с этим не получилось, и поток валюты в страны под санкциями приходит.

То есть санкции не сработают?

Так вот нет, он как раз говорит про серьезное проседание импорта. Причем, особенно интересно, каким неожиданным образом работает санкционный режим. Кругман рассматривает данные за март и видит, что приблизительно на 55% сократился импорт из стран, которые ввели санкции, то есть из развитых стран.

Но при этом из стран, которые нейтральны в этом конфликте, или даже не стороне России, в том числе из Азии, сокращение практически такое же – буквально 50%. То есть санкции работают широким фронтом.

Он говорит, что наконец на примере России мы видим ту важную истину, которую экономисты постоянно пытаются донести, но которую почти никогда донести не удается. Самое главное преимущество международной торговли – это не экспорт, а импорт.

Экспортоориентированные отрасли – это классно, но по большому счету, этих людей можно занять где-то еще. А что означает падение импорта? Что это не ситуация, когда ты выигрываешь. Это означает, что ты миру отдаешь больше товаров, а вместо этого получаешь не товары, которые ты можешь предложить собственному населению, а ту же самую валюту.

И преимущество внешней торговли в том, что ты можешь внутри страны обеспечивать рынки товарами, которые твоя страна не производит. Именно в этом и есть коллективный выигрыш международной торговли. Именно в импорте.

И именно по этому каналу сейчас идет влияние санкций и поэтому, вопреки пропаганде, которая рассказывает, что у нас курс укрепляется, потому что у нас классное внешнеторговое сальдо, надо признать, что это не признак силы экономики, это признак слабости.

И сложно найти отрасли, которые не пострадали от недостатка импорта. Неожиданно обнаружилось, что оказывается почти нет ничего, что можно назвать полностью отечественным производством. Везде задействован импорт, и это очень сильно сказывается.

И пока санкционный режим в России отличается от санкционного режима в Беларуси, остается лазейка для Лукашенко. Он же все время теперь говорит «давайте заниматься импортозамещением». И еще он говорит «прекращайте конкуренцию, давайте мы установим квоты кому что производить, и это будет союзная продукция».

То есть, это любимый его сердцу возврат в плановую экономику с гарантированным сбытом, когда тебе никакого рынка не нужно, потому что ничего другого нет.

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