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Белорусский боец Денис Кит рассказал, почему легендарный «Азов» невозможно победить

  • 27.05.2022, 9:03
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Белорусский боец Денис Кит рассказал, почему легендарный «Азов» невозможно победить

Это не просто полк.

В чем секрет непобедимой стойкости украинского полка «Азов», который более 80 дней защищал Мариуполь? Об этом «Белсат» поговорил с бойцом белорусского полка имени Кастуся Калиновского Денисом, позывной Кит.

Ранее Денис два года воевал в составе «Азова» на востоке Украины, а с началом второй фазы войны вступил в Киеве в подразделение территориальной обороны (ТРО) «Азов», из которого, по сути, и вырос батальон Калиновского.

Журналисты беседуют с Денисом Китом поздно вечером 24 мая. Он сразу признается, что был «горячий денек», но добавляет, что до отбоя еще есть немного времени. Уже поздно. С удивлением спрашиваю, когда же отбой.

«Команда «Отбой!» звучит ровно в полночь. И после этого – никаких сильных звуков и разговоров», – улыбается на том конце связи Денис. Подъем, кстати, у калиновцев в 7:30.

«Устроили близкую систему к «Азову»

– Чем атмосфера в батальоне Калиновского отличается, на ваш взгляд, от того, что было в «Азове»?

– Тут немножко уточню. Во-первых, недавно мы объявили о формировании именно полка имени Калиновского, так что буду называть его полком. Во-вторых, будем отличать собственно боевую военную структуру (полк «Азов») от подразделения ТРО «Азов». Если говорить про полк – это отдельная история. Там свой график, и он жестче.

Полк же Калиновского перенял идею ТРО «Азов», мы устроили близкую систему, так как уже имели опыт создания такой структуры. У нас, как и там, есть ежедневные тренировки, три раза в день по два часа. Тренировки разного рода – в тактико-строевом, минно-саперном, снайперском деле, теория, фильмы, лекции и т.д. В воскресенье – ПХД, так называемый парково-хозяйственный день…

– Поясните, пожалуйста, какое отношение ТРО «Азов» имеет к полку «Азов».

– Когда 24 февраля началась вторая фаза полномасштабной войны в Украине, часть бывших бойцов полка «Азов» и ветеранов объединились в Киеве и создали батальон теробороны «Азов», хотя основной полк был в Мариуполе. Я как человек, служивший в полку «Азов», тоже стал его бойцом. Если бы территориально мы были ближе к Мариуполю, то не исключаю, что также приняли бы участие в обороне «Азовстали».

«Непонятно, спасение это или нет»

– Как вы воспринимаете ситуацию с защитниками «Азовстали», которую одни называют сдачей в плен, а другие – эвакуацией?

– Я хотел бы придерживаться официального решения командира полка и мнения, скажем так, Андрея Билецкого (политик и бывший командир «Азова». – Прим. ДМ.), попросившего не усложнять своими оценками и прогнозами то, что решили командиры. Я уверен, что ситуация, в которой оказались ребята на «Азовстали», требовала быстрого решения. Вопрос курировался на высшем уровне. И не мне давать оценку этому решению.

Поэтому я придерживаюсь официального мнения и решения командира полка. Полагаю, что у них все было, скажем так, продумано, и они знают что делают.

– Были ли среди защитников «Азовстали» ваши знакомые, и поддерживали ли вы с ними связь?

– Да, знакомые были и есть. Мы с ними поддерживали связь до последнего. Делаем попытки и сейчас. Что будет дальше, к сожалению, неизвестно. Человек, который был там, передал нам, что, непонятно, спасение это или нет. Но все мы понимаем, что это такое – отправить лучших бойцов из «Азовстали» на вражескую, грубо говоря, территорию. Все понимаем это. И остается надеяться только на какие-то очень высокие договоренности. Но пока слабо представляется что-то хорошее…

«В центре – ценность каждого бойца»

– Вы прослужили в полку «Азов» два года. Как воевалась? Какие были традиции в полку?

– Я чувствую большую честь, что когда-то был частью этого подразделения. Взял оттуда лучшее, что там было. Полк «Азов» брал за основу систему натовских стандартов. По стандартам НАТО, боевая единица отсчитывается от отдельного солдата. Не так, как в Советской Армии, от отделения. В центре системы – индивидуальность и ценность каждого бойца. И отношения в коллективе выстраиваются соответствующие. Все тренировки, весь быт устраиваются таким образом, чтобы бойцы между собой максимально сплачивались. Плюс содействие натовских инструкторов с большим опытом.

Все это привлекало в полк «Азов» амбициозных и сильных молодых ребят, которые не хотели служить в каком-то подобии армии, боялись оказаться в советчине. Они приходили туда за отношениями нового уровня. И получали их.

То есть «Азов» – это не просто полк, это большая семья. Правда. Это не пустые слова. Я во время службы в «Азове» побывал в разных подразделениях и могу честно сказать, что его командиры не ловят звезд, стараются держать планку и показывают пример. Не отворачиваются от личного состава, не закрываются в высоких кабинетах, чтобы строить свои планы.

И что бы еще хотел отметить. Общая идея. Помимо того, что там сами по себе отличные бойцы, но все цементируется еще одной большой идеей – идеей свободной Украины, идеей побратимского плеча, идеей украинского духа и смерти путинского режима. Все это в совокупности и создает большой сильный кулак, который при умном командовании – а потому примеры операции по освобождению Мариуполя и обороны «Азовстали» – становится непобедимым. И кулак этот состоит из лиц, которые не сделают шаг назад, даже если будут в полном окружении.

«В моем подразделении не было бойцов со свастикой»

– Полк «Азов» многие обвиняли в приверженности к нацистской идеологии. Насколько эти обвинения справедливы? Неужели все ходили с наколотыми свастиками?

– Скажу только о своем окружении. Вокруг меня не было людей, которые были бы сторонниками Гитлера и нацизма.

И конкретно в нашем подразделении совсем не было бойцов со свастиками. Да, видел ребят, которые интересовались какими-то языческими темами. Но культа нацизма и гитлеризма не замечал.

Я не могу говорить про весь полк. Даже если и было, это осуждалось и останавливалось. И ни в коем случае не поддерживалась и не поощрялась. Слышал, что люди за это получали выговоры от командиров.

– И это не было объединяющей идеей, как я понимаю.

– Абсолютно нет. Объединяющей идеей была идея украинской нации. Трезубец на флаге «Азова» – это символ идеи нации. Там буквы «І» и «N». И какие-то параллели с другими символами проводились, только чтобы дискредитировать полк.

– Помимо вас, бывшие азовцы служат в белорусском полку Калиновского?

– Да. Тот же Леша, позывной Психолог, потерявший ногу под Бучей. Есть еще несколько бойцов, которые служили там. Позывных не буду называть. Они среди нас.

«Новобранцев хватает»

– Если батальон Калиновского перерастает в полк, значит, его личный состав увеличивается? Если полк – то уже под 1000 человек, да?

– Мы только переходим к формованию полка. А формирование может начинаться от 400 человек. Плюс люди, которые сейчас в резерве, – учебная рота и т.д. Поэтому официально мы могли это сделать и сделали это – начали формировать полк имени Кастуся Калиновского.

Новобранцев не не хватает. Есть постоянный приток, и он стабилен. И это исключительно белорусы. Основное требование той структуры, которая позволила нам оформить контракты, – чтобы не создавали какого-то интернационального легиона. Новобранцы проходят курс молодого бойца (минимум две недели). Потом их переводят в боевые роты, которые при необходимости могут быть использованы на фронте.

И теперь часть наших людей на фронте на востоке Украины в составе боевых рот.

– Если будет полк, то каким будет флаг полка?

– У нас есть официальный шеврон батальона имени Калиновского. Наверное, мы его немного изменим. Но бело-красно-белый флаг обязательно останется, он там будет. С символикой полка, с Погоней.

Белорусский добровольческий батальон имени Кастуся Калиновского был создан в начале марта 2022 года. Его костяком стали белорусы, принимавшие участие в первой фазе войны в Украине (с 2014 года), в том числе воевавшие в составе полка «Азов». 25 марта 2022 года батальон Калиновского вошел в состав Вооруженных Сил Украины, 21 мая объявил о создании полка, в состав которого войдут батальоны «Литвин» и «Волат» (названные в честь погибших бойцов).

17 мая Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил о начале операции по спасению военных из «Азовстали» в Мариуполе. В сообщении говорилось о том, что «гарнизон «Мариуполь» выполнил поставленную боевую задачу» и что был отдан приказ «сохранить жизнь личного состава». 20 мая британская разведка заявляла о 1700 военнослужащих, вышедших из «Азовстали», Минобороны России говорило о более чем 2400 человек. Сейчас они на территории так называемой «ДНР». Генштаб ВСУ обещает, что военных вернут «через процедуру обмена».

Героическая оборона Мариуполя продолжалась 82 дня.

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