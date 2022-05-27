Белорусы останутся без новых Volkswagen? 8 27.05.2022, 9:11

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Дилеры распродают остатки машин.

На днях российским дилерам Volkswagen сообщили, что компания не будет возобновлять производство автомобилей в России в ближайшем будущем. «Наша Ніва» разбиралась, как это коснется белорусского автомобильного рынка.

Автомобили марки VW на постоянной основе входят в топ-3 самых продаваемых новых авто в стране. В прошлом году в Беларуси дилеры продали 4 654 автомобиля немецкой марки, при этом почти все из них были изготовлены на заводах в России. Из-за войны и санкций белорусские автомобилисты столкнулись с ситуацией, когда цены на новые автомобили растут, а выбор уменьшается.

На текущий момент белорусские дилеры распродают остатки машин, которые были закуплены ранее. Среди досягаемых — VW Polo, VW Taos, VW Tiguan. Все три модели выпускали на заводах в РФ. Помимо этих авто, желающие имеют возможность заказать Taureg и Multivan, эти модели импортируют из Европы.

Собеседник «Нашай Нівы» из ряда представителей дилеров VW в Беларуси подтвердил, что новых поставок машин из России уже точно не будет. По его мнению, такая ситуация продлится минимум до конца года.

«Практически все автомобили VW, которые продавали дилеры, были российского производства, сейчас этих машин мы точно не увидим в ближайшее время. Дилеры готовы импортировать машины из ЕС, но теперь мы можем делать это только в отношении тех моделей, на которые получены сертификаты. Для импорта новых моделей, нужно проходить длительную и очень дорогую процедуру сертификации», — отмечает собеседник.

По его мнению, чтобы белорусы не остались без новых авто, а цены на те, что будут импортироваться из ЕС, были конкурентноспособными, нашему рынку нужно отделиться от российского на законодательном уровне.

«Налаживать импорт авто из Европы через Россию — это невозможно и даже абсурдно. Нашей стране следует пересмотреть нормативные акты, чтобы решить вопрос с сертификацией новых авто, а также со ставками утилизационного сбора. Это бы позволило дилерам торговать европейскими автомобилями.

Такие меры помогли бы стране избежать дефицита новых машин, а рынок тем временем мог бы вернуться на тот же путь, что был до входа нашей страны в Таможенный союз», — считает специалист.

Из-за нахождения Беларуси в Таможенном союзе белорусские дилеры в большинстве своем были вынуждены продавать автомобили, произведенные на территории Союза. При этом надо понимать, что почти все заводы находятся на территории РФ. Таким образом около 90% новых авто, продаваемых в Беларуси, произведены в РФ. Нередко это модели, которые были разработаны для стран третьего мира и не продавались на рынках ЕС. В Беларуси же, наоборот, не продавались модели, доступные в Европе.

В России обеспокоены тем, чтобы не остаться без новых машин, и уже предпринимались шаги по изменениям в законодательстве. Из-за отсутствия нужных компонентов, там уменьшили экологические требования для авто. Позже депутаты выступали с предложением уменьшить таможенные пошлины на машины, чтобы избежать дефицита.

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