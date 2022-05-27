«Маски-шоу» от Путина 3 Василь Верас, «Салідарнасць»

27.05.2022, 9:18

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фото: EPA

Ближе к Гитлеру или к Брежневу?

«Who is Vladimir Putin?» – на этот вопрос, заданный в 2000 году, нет исчерпывающего ответа и в 2022-м.

«Есть две гипотезы: Путин – это Гитлер, и Путин – это Брежнев», – пишет Владимир Пастухов. И это не досужие толки: «Попытка договориться с Гитлером окончилась мировой войной, а достижение соглашения с Брежневым ее предотвратило».

Поэтому выяснить, кем на самом деле является хозяин Кремля, конечно, было бы важно. Проблема в том, что точный ответ мы, скорее всего, узнаем постфактум в силу ряда причин.

Российский президент меняется: Путин образца 2000 года мало похож на Путина-2014, а тот, в свою очередь, заметно отличается от Путина-2022. И даже в течение ближайших месяцев он, вероятно, будет претерпевать существенную трансформацию.

При этом Путин очень постарается скрыть своё истинное лицо. Запутав (и запугав) оппонентов, он рассчитывает выжать из ситуации максимум. Поэтому мир будет видеть целый набор Путиных: Путин-чекист, Путин-аятолла, Путин-лысый черт и т.д. – в зависимости от того, какую конкретно маску кремлевский актер сочтет подходящей для конкретного дня и случая.

А пока Запад гадает и дискутирует – «who is Vladimir Putin?» – инициатива остается у российского президента. И он уже в три раза по сравнению с 23 февраля расширил оккупированную часть территории Украины.

Наиболее эффективное решение в такой ситуации – предполагать худшее и действовать, исходя из того, что в этой системе координат Путин ближе к Гитлеру, чем к Брежневу. Ну и не наступать на старые грабли, выбирая между войной и позором.

Василь Верас, «Салідарнасць»

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