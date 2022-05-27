В Британии купили стартап белорусов почти за $30 миллионов

В Британии купили стартап белорусов почти за $30 миллионов1
- 27.05.2022, 9:42
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Приложение создано для виртуальной примерки косметики и кроссовок.
Британский маркетплейс Farfetch приобрел стартап с белорусскими корнями Wannaby Inc за 29,4 млн долларов, пишет dev.by.
«Мы закрыли сделку, над которой работали год, даже в такое непростое время», — сказал Forbes Алексей Губарев, соучредитель венчурной компании Palta (экс-Haxus), владевшей Wanna.
В команде Wanna сегодня около 80 человек, после сделки они стали сотрудниками Farfetch. В минском офисе, по данным ПВТ, работало более 60 человек. Еще в 2020 году СЕО компании Сергей Архангельский рассказывал dev.by, что компания релоцирует желающих. Сегодня, судя по Linkedin, сотрудников в Минске не осталось, они работают из Литвы, Польши, Кипра.
Wannaby запустили в 2017 году Юрий и Алексей Мельнички. Стартап занимается разработками в сфере AR — commerce — «шопинга в дополненной реальности». Главные продукты — приложения для виртуальной примерки косметики (Wanna Nails) и кроссовок (Wanna Kicks).
Весной 2018 года привлек 2 млн долларов инвестиций от Bulba Ventures и Haxus. В 2020 Bulba Ventures и Haxus обменялись долями в двух стартапах — OneSoil и Wannaby. Партнеры инвестфонда Юрий Мельничек и Андрей Авсиевич перестали быть акционерами ООО «Вонабай», основным собственником стал Haxus.
Farfetch — онлайн-маркетплейс для продажи одежды, обуви, аксессуаров премиум-брендов по всему миру. Платформа уже использует технологии Wanna в таких категориях, как кроссовки, аксессуары, косметика.