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Житель Гомельской области: Российские солдаты без опознавательных знаков контролируют приграничье с Украиной

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  • 27.05.2022, 9:52
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Житель Гомельской области: Российские солдаты без опознавательных знаков контролируют приграничье с Украиной

Белорусские военные используются как массовка.

Житель одного из районов Гомельской области рассказал «Флагштоку», что приграничье контролируют российские военные.

«Российские военные не ушли из Беларуси, как мы думали. На границе в основном они находятся. Белорусов меньше. Похоже, наши просто массовка, чтобы сделать вид, что прикрыли границу. Они как раз с опознавательными знаками — красный скотч.

Российские военные ходят с автоматами, гранатометами, без опознавательных знаков. Сначала мы думали, что это белорусские военные, но они сами местным рассказывают, что россияне».

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