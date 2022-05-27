Житель Гомельской области: Российские солдаты без опознавательных знаков контролируют приграничье с Украиной

Житель Гомельской области: Российские солдаты без опознавательных знаков контролируют приграничье с Украиной3
- 27.05.2022, 9:52
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Белорусские военные используются как массовка.
Житель одного из районов Гомельской области рассказал «Флагштоку», что приграничье контролируют российские военные.
«Российские военные не ушли из Беларуси, как мы думали. На границе в основном они находятся. Белорусов меньше. Похоже, наши просто массовка, чтобы сделать вид, что прикрыли границу. Они как раз с опознавательными знаками — красный скотч.
Российские военные ходят с автоматами, гранатометами, без опознавательных знаков. Сначала мы думали, что это белорусские военные, но они сами местным рассказывают, что россияне».