Белорусского таксиста от налоговой спасла работа «от борта»? 1 27.05.2022, 9:59

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Продолжение истории о 40 рублях за поездку.

Недавно в Минске пассажирка села в такси на ж/д вокзале и доехала до станции метро "Восток". За эту поездку длиной в несколько остановок метро таксист взял с нее ни много ни мало 40 рублей, пишет abw.by.

Размер этой суммы возмутил сына 65-летней женщины и он обратился в налоговую, написав: "Это грабеж! К сожалению, номера мать не запомнила, но точно уверена, что села в машину такси темного цвета. Понимаю, что призвать к ответу того водителя нельзя, но поставить на контроль такие случаи обворовывания простых граждан можно"...

Управление оперативных мероприятий ИМНС по городу Минску тогда прокомментировало это письмо так: "Если без лирики, то мы очень ищем этого таксиста. В случае добровольной явки засчитаем таксисту смягчающее вину обстоятельство: закон есть закон.

Наименование службы в обращении мы заретушировали, поскольку уверены, что служба ни при чем, но с руководством службы на всякий случай переговорим.

Таксист взял клиента "от бордюра", заработал, как ему казалось, легкие деньги, и опыт нам подсказывает, что таксометр на радостях он включить забыл. Ну что ж: мы действуем исключительно в рамках закона и привлечь к ответственности таксиста сможем только за нарушение порядка приема наличных денежных средств. Но вот размер штрафа подберем с учетом всех обстоятельств дела – это тоже наше законное право..."

Продолжение истории

История получила продолжение – налоговики прокомментировали ситуацию так:

"Вчера диспетчерская служба, под флагом которой начудил этот таксист, прислала нам сведения о пяти автомобилях, зафиксированных системой диспетчера в тот злополучный для пассажирки день. Предварительное сопоставление этих данных с системой АИС ККО показало, что скорее всего, среди этих водителей нет нашего персонажа. К сожалению, сведений о водителе и его автомобиле, предоставленных в жалобе, критически мало для быстрого результата.

Рабочей остается наша первоначальная версия о том, что водитель принял от пенсионерки заказ мимо системы диспетчера, работая на себя "от бордюра".

Советы из практики

Для того, чтобы избежать таких ситуаций, налоговики дают рекомендации от практиков:

если у родственников пожилых или малолетних есть возможность вызвать для них такси и оплатить поездку через мобильное приложение, то поступайте так в 100% случаев;

если вы заказываете поездку непосредственно у водителя, то перед посадкой в автомобиль обязательно уточните стоимость поездки до пункта назначения. Услышав ответ "договоримся, не обижу" – отказывайтесь от поездки.

Если водитель отвечает: "стоимость по тарифу, таксометр покажет" обязательно уточняйте тариф за км. Бывали случаи, когда тариф за поездку составлял 5 руб./км.

Важно! Если вы не уточнили тариф, стоимость поездки составила, к примеру, 100 руб. за 10 км, а водитель выдал платежный документ, то в этой ситуации пассажиру поможет только суд. И то, если вы сможете доказать получение водителем необоснованной выгоды.

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