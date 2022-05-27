Как мошенникам удается разводить белорусов на деньги выдуманными историями о ДТП? 27.05.2022, 10:19

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Реальные истории белорусов, столкнувшихся с телефонными мошенниками.

Новый вид телефонного мошенничества появился в Беларуси: неизвестные звонят гражданам, представляются их родственниками или знакомыми, рассказывают историю об аварии, в которую, якобы, попали, и просят денег. Как совершенно посторонним людям удается выдавать себя за самых близких и что нужно знать, чтобы не попасть на удочку злоумышленников? Жители Барановичей поделились с intex-press.by своим опытом общения с телефонными мошенниками.

Странные звонки с рассказами о несуществующих ДТП начались в Беларуси еще в марте. По данным МВД, только в Минске жертвами мошенников за два месяца стали около 130 человек, ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

Судя по рассказам читателей, которым «посчастливилось» пообщаться со злоумышленниками, действуют телефонные мошенники по схожей схеме, разве что суммы и цели сбора средств называют разные.

«Родители до сих пор не могут прийти в себя»

Родители Дарьи от общения с мошенниками «до сих пор не могут прийти в себя». Девушка учится в другом городе, ее родители живут в Барановичах. Утром в пятницу раздался звонок на домашний номер, трубку сняла мама Дарьи.

– Позвонили от моего имени, моим же голосом и говорили именно теми словами, которыми мы общаемся с мамой! Только поэтому она поверила. «Мамочка, я попала в ДТП, ты только не волнуйся, я в больнице, у меня сломаны два ребра, разбита голова и губу будут скоро зашивать», — так было сказано маме, – рассказывает Дарья.

Женщина была ошарашена, но все же спросила, почему дочь звонит на домашний.

– На что ей ответили: «Он пострадал в аварии». Далее я, якобы, передала трубку следователю, которая сообщила маме, что я виновата в аварии (переходила дорогу в неположенном месте) и мне светит до 5 лет, что водитель лежит в реанимации и нужно оплатить операцию, тогда потерпевшая сторона согласна не подавать иск, – пересказывает содержание того разговора девушка.

«Следователь», по словам Даши, расспрашивала у ее мамы, где и кем она работает, и какой суммой семья располагает. Потом, якобы, начались помехи в связи, трубку снова взяла «Даша», сказав, что ей нужно идти на процедуры, и разговор прервался.

Мама девушки была в шоке. Она позвонила отцу, тот отпросился с работы, они сели в машину и помчались в больницу того города, где учится их дочь. Но ни в травматологическом отделении, ни вообще в больнице Дарьи, естественно, не оказалось: в это время она спокойно сидела на парах, даже не подозревая о том, что происходит.

– Так как было сказано, что телефон разбит в аварии, родители не стали мне сразу звонить. Их мысли были лишь о том, как скорее доехать до больницы. Но когда в больнице меня не оказалось, папа решил мне позвонить. И был очень удивлен, когда пошли гудки, – рассказывает Дарья.

Девушка говорит, что ее семье еще повезло: родители поехали сами выяснять, что случилось, а не как многие другие передали мошенникам деньги. Но от тех переживаний, которые пришлось испытать, они не могут отойти по сей день:

– Это, конечно, ужас – такое пережить. Мошенники сначала разводят на эмоции, а на эмоциях за родного человека можно последнее отдать. Папа у меня в экстренных ситуациях очень спокойный, но в этой очень сильно перенервничал, было видно. А мама была вся заплаканная. Надеюсь, этого никогда больше не произойдет.

«У людей в возрасте с такими шуточками и приступ может случиться»

55-летнему отцу Александра мошенники рассказали похожую историю. Только в ней Александр не переходил дорогу, как Дарья, а сидел за рулем и чуть не убил человека. Причем, звонок от мошенников отец получил вскоре после разговора с настоящим сыном.

– Позвонили отцу, представились мною. Говорит, голос был очень похож на мой. «Папа, я попал в аварию. Со мной все в порядке, только ребра сломаны и рука, а девушка, которая уходила от столкновения, в критическом состоянии. Ты мне можешь помочь?», – цитирует разговор отца с мошенниками Александр.

Пожилой мужчина тут же спросил про внука, но его заверили, что с мальчиком все в порядке. А на вопрос, почему сын звонит с незнакомого номера, отец услышал, что телефон разбился. «Александр» попросил у отца деньги на лечение – «тысяч десять для начала». Мужчина ответил «конечно, помогу» и попросил перезвонить через час.

В отличие от родителей Дарьи, отец Александра практически сразу после звонка мошенников набрал сыну, но как назло, его номер оказался недоступен. Пытаясь выяснить, что случилось, мужчина позвонил в милицию, в больницу. А спустя полчаса дозвонился и до сына, который сообщил, что никакой аварии не было.

В общем, когда мошенник перезвонил в назначенное время со словами «Ну что ты, папа, поможешь мне?», он услышал о себе много интересного. И больше ни сам не звонил, ни его номер не отвечал.

– За свои 55 лет отец с таким впервые столкнулся. Его целый день трясло, шок испытал на несколько дней! Деньги бы он вряд ли перечислил, в больницу бы поехал. Но у людей в возрасте с такими шуточками и приступ может случиться, – резюмирует Александр.

Как не дать себя обмануть?

Похожие истории рассказали еще несколько жителей Барановичей. К счастью для них и несчастью для мошенников, обстоятельства складывались не в пользу последних, поэтому дальше разговоров дело не доходило. Тем не менее, даже такой опыт может помочь другим не попасть на удочку мошенников, если они будут следовать нескольким простым рекомендациям.

Если человек звонит с незнакомого номера, представляется вашим родственником, и говорит, что попал в аварию, это уже должно вас насторожить. Вывести мошенника на чистую воду довольно просто. Первое – перезвонить настоящему родственнику. Второе – задать какой-то вопрос, на который посторонний человек не сможет ответить. Это может быть чье-то имя или какое-то событие, которое известно только членам семьи или близким.

В телефонном разговоре мошенники часто изображают истерику, плачут, говорят невнятно. Постарайтесь не вестись на эмоции, внимательно вслушайтесь в голос, не бойтесь перебивать и задавать вопросы.

Застав свою жертву врасплох и огорошив новостью о ДТП, мошенники, как правило, сами прерывают разговор и выжидают. Воспользуйтесь этим, чтобы спокойно все выяснить. Если по какому-то стечению обстоятельств вам не удается дозвониться до человека, звоните тому, кто может что-то о нем знать.

Если человек представляется сотрудником правоохранительных органов и говорит о деньгах как способе избежать ответственности или смягчить ее – скорее всего, это мошенник.

Ни одно лечебное заведение страны не будет требовать деньги за лечение пациента, тем более оказавшегося в реанимации! Все расходы, как правило, взыскивают впоследствии с виновника аварии через суд.

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