Ромуальд Шереметьев: Калининграду нужно вернуть название Кенигсберг 7 27.05.2022, 10:26

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Ромуальд Шереметьев

Фото: cont.ws

Пусть это будет территория, жители которой смогут нормально путешествовать и работать в Европе.

Экс-министр обороны Польши, депутат Сейма третьего созыва, профессор Академии национальной обороны Ромуальд Шереметьев в интервью сайту Charter97.org рассказал, как добиться демилитаризации Калининградской области РФ.

— В одном из интервью вы говорили о том, что нужно добиться демилитаризации Калининградской области РФ. Как вы себе это представляете?

— Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО (а они подали заявку на этот статус), то Балтийское море станет эдаким внутренним морем Альянса. И тогда мы увидим, сможет ли существовать в этом регионе, где есть страны НАТО, такая бомба замедленного действия, как Калининград. Думаю, при условии, что в России будет трудная ситуация, может быть, власти Путина придет конец, русские, возможно, захотят как-то выйти из этой ситуации. И тогда наша сторона, Европа, сможет добиваться демилитаризации Калининграда.

Пусть это будет территория, жители которой смогут нормально путешествовать по Европе, работать. Пусть она развивается, пусть порт функционирует в качестве пункта торговли (он должен быть включен в общую систему, если речь идет о путях коммуникации), но не надо, чтобы это была бомба, которая может взорваться в любой момент.

В рамках этой демилитаризации мне также видится необходимость восстановить прежнее название: Кенигсберг. Калинин был преступником, подписавшим решение об убийстве польских офицеров. Чтобы настоящий военный преступник был патроном большого европейского города — другого такого примера в Европе нет. Для нас, для поляков, но также и для наших соседей, белорусов и украинцев, с преступлениями, совершенными СССР, Сталиным, смириться невозможно.

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