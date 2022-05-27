закрыть
27 мая 2022, пятница, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Два приема, которые смогут «задушить» Россию экономически

1
  • Анатолий Амелин
  • 27.05.2022, 10:28
  • 4,226
Два приема, которые смогут «задушить» Россию экономически

Доходы РФ от продажи нефти легко «обнулить».

Российская нефть сегодня продается плохо. Дисконт составляет 30%. Россия построила три новых нефтеэкспортных порта, но… Нефтью заполняют нефтяные танкеры, и дальше они не идут.

Танкер, оказывается, чтоб заходить в порты, обязан быть застрахован, но страховые компании не готовы страховать этот груз и опасности с ним связанные. В результате сегодня примерно 62 миллиона баррелей российской сырой нефти марки Urals, рекордное количество, хранятся на судах в море.

Объем сырой нефти марки Urals на воде втрое превышает средний довоенный показатель, несмотря на то, что экспорт российской морской нефти в мае уже упал до 6,7 миллионов баррелей в сутки, что примерно на 15% меньше, чем 7,9 барреля в сутки в феврале.

30% добываемой нефти вообще не могут продать. Например, вся нефть "Лукойла", продававшаяся в США, умерла. Вместе с сетью АЗС "Лукойла" в США. "Лукойлу" накапливать добытую непроданную нефть негде. Впереди – консервация скважин.

Снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине 2022 года может достигнуть 3 миллионов баррелей в сутки (приблизительно с 10,5), говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

Производство нефти в России может сократиться на 25%. При этом сама Россия оптимистично ожидает, что в текущем году она может потерять "всего" 17% своей довоенной добычи нефти, сообщило агентство Reuters.

Кто пополнял казну оккупантов

Сколько это в цифрах: добыча нефти в России в 2021 году составила 524,05 миллиона тонн (3 830 миллионов баррелей). Экспорт при этом – 230 миллионов тонн (43% добычи). Выручка от поставок при этом увеличилась на 34% до $110,1 миллиарда. Средняя цена – 65,5 долларов за баррель (при себестоимости 15 – 45 долларов в зависимости от месторождения).

Кто покупал:

КНР – 70,1 миллиона тонн нефти на сумму 34,9 миллиарда долларов (средняя 68 долларов);

Голландия – 37,4 миллиона тонн на 17,3 миллиарда долларов (63,3 доллара);

Германия – 19,2 миллиона тонн на 9,3 миллиарда долларов (66 долларов);

Беларусь – 14,9 миллиона тонн на 6,4 миллиарда долларов (58,8 доллара);

Южная Корея – 13,5 миллионов тонн на 6,4 миллиарда долларов (65 долларов);

Польша – 11,2 миллиона тонн на 5,4 миллиарда (66 долларов;)

Италия – 8,9 миллиона тонн на 4,2 миллиарда долларов (64,6 доллара);

США – 7,4 миллиона тонн на 3,7 миллиарда долларов (68,5 долларов);

Финляндия – 6,3 миллиона тонн на 3 миллиарда долларов (65,2 доллара);

Словакия – 5,3 миллиона тонн на 2,5 миллиарда долларов (64,6 доллара).

Для сравнения, сейчас цена российской нефти марки URALS составляет около 87 долларов, BRENT стоит 117,3 доллара (на 34% дороже).

В целом на долю стран Евросоюза в 2021 году пришлось 47% поставок российской нефти в физическом выражении (108,1 миллиона тонн, 50,9 миллиарда долларов). Вот кто должен налагать нефтяные санкции прежде всего!

Ранены, но не добиты

Москва зависит от доходов собственного массивного нефтегазового сектора, который в январе составил 45% федерального бюджета. Согласно публичной статистике, среднесуточная добыча нефти в РФ в 2021 году составила 10,52 миллиона баррелей.

Лидеры добычи (2021):

НК "Роснефть" – 170,73 миллиона тонн (в декабре – 14,24 миллиона тонн);

"ЛУКойл" – 75,73 миллиона тонн (6,83 миллиона тонн);

"Сургутнефтегаз" – 55,45 миллиона тонн (5,07 миллиона тонн);

"Газпром нефть" – 38,57 миллиона тонн (3,29 миллиона тонн);

"Татнефть" – 27,83 миллиона тонн (2,44 миллиона тонн);

"Башнефть" – 13,77 миллиона тонн (1,5 миллиона тонн);

"Славнефть" – 9,85 миллиона тонн (1 миллион тонн);

"Новатек" – 8,05 миллиона тонн (666,92 тысячи тонн);

"РусНефть" – 6,68 миллиона тонн (589,75 тысяч тонн).

Если перевести происходящее в цифры, несмотря на рост цен на нефть, потери РФ будут существенными, но не критическими. Если падение добычи произойдет на 25%, то Россия потеряет 131 миллион тонн или почти 1 миллиард баррелей, что в денежном эквиваленте равно недополученным 80 миллиардам.

При этом с ростом цен на нефть Россия все равно получит существенную сумму – 240 миллиардов долларов с учетом внутреннего рынка, сравнимую с доходами 2021 года.

Соответственно, санкции нужно усиливать, вводя полное эмбарго на импорт нефти из РФ или вводя пошлины, которые будут съедать всю маржу РФ.

По цене 84 доллара и себестоимости примерно 30 долларов, пошлина должна достигать 50 долларов за баррель. И будет европейцам счастье, а рашке урок.

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин