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Под Гродно рассказали, почему пускают зубров на колбасу

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  • 27.05.2022, 10:45
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Под Гродно рассказали, почему пускают зубров на колбасу

Животное занесено в Красную книгу Беларуси.

Белорусы заметили, что «Гродненский мясокомбинат» внезапно начал выпускать колбасу из зубра, который занесен в Красную книгу. И только месяц спустя им объяснили, почему так вышло.

Оказывается, зубров на комбинат поставляют не из Беловежской пущи (на упаковке написано «Беловежский трофей»), а из лесов под Гродно. И делает это сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Озеры Гродненского района. Там около 30 лет занимается сохранением и разведением популяции зубра европейского.

По словам главы хозяйства Александра Шишко, уже шесть зубров отправили на комбинат «по закону, с соблюдением всех необходимых процедур», передает telegraf.by.

«Это зубры из резервного генофонда. В него переводятся животные, непригодные для воспроизводства. Они могут не подходить по внешним признакам — например, иметь какие-то дефекты рогов, скелета. Это может быть возрастное животные, самец зубра старше 14 лет или зубр, которого по какой-то причине изгнали из стада. Критериев по выбраковке много, все они определяются комиссией», — рассказал он.

По закону в Беларуси можно изымать зубров, которые относятся к резервному генофонду. «К зубрам резервного генофонда относятся зубры, включенные в книгу зубров резервного генофонда и не представляющие селекционную ценность, в том числе старые особи (самки старше 18 и самцы старше 14 лет), а также раненые, больные, родившиеся с отклонениями в физическом развитии особи», — написано на сайте Белгосохоты. Также в правилах сказано , что к резервному генофонду можно относить зубров любого пола и возраста в микропопуляциях, численность которых превышает 350 особей.

Шишко также пожаловался на перенаселение зубра. Теперь  зубры портят посевы, выходят на дорогу и становятся причиной аварий.

«Мы сейчас в безвыходном положении. Численность популяции быстро растет, вопрос с переселением зубра в пределах Беларуси очень сложный, другие хозяйства не хотят разводить данный вид. Есть определенный интерес в России, чем сегодня наше хозяйство занимается. Там сейчас активно решают вопрос восстановления популяции. Охота на зубра не пользуется большой популярностью из-за высокой цены. А регулировать численность популяции нужно», — сказал председатель.

И добавил: «Поверьте, мы не старались как-то обогатиться на зубрах, когда отправили нескольких на переработку. Скорее, это была попытка найти решение проблемы, как регулировать его численность, пробное решение».

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