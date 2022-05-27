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«Год проездила с тонировкой и хватит – устала платить»

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  • 27.05.2022, 10:57
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«Год проездила с тонировкой и хватит – устала платить»

История автомобилистки из Гродно.

Владелица автомобиля Audi рассказала о своем опыте эксплуатации автомобиля с тонировкой. Ей удалось проездить на такой машине год, причем первые полгода ее никто не тревожил, – пишет АвтоГродно. А потом началось...

"Мне нравилось ездить с тонировкой"

"К тонировке я пришла постепенно. Сначала ставила в жаркую погоду шторки на задние боковые стекла, затем стала убирать шторки все реже, а в начале 2021 года решила попробовать легкую тонировку, потому что через шторки у пассажиров был сильно ограничен обзор", – рассказывает читательница АвтоГродно.

Девушка прошла техосмотр, а затем заехала к мастерам по установке тонировки.

"Тонировку сделала легкую. Мастер заклеил задние боковые стекла и заднюю полусферу. Стекла при этом остались с маркировкой AS2", – поясняет гродненка.

"Каково ездить с тонировкой?" – интересуются корреспонденты.

"Мне нравилось. Салон нагревался меньше, пассажирам было комфортно, а я могла оставить сзади сумочку и не переживать, что она может привлечь чье-то внимание. Вспоминаю историю подруги, которая оставила в машине свой профессиональный фотоаппарат, он приглянулся кому-то из прохожих и машину вскрыли".

Мешала ли тонировка на заднем стекле? На этот вопрос девушка отвечает, что "проблем не было, через стекло хорошо была видна обстановка позади машины, да и водители сзади видели через него ситуацию впереди моей машины. Единственный нюанс был вечером – в темноте можно было пользоваться только боковыми зеркалами. У меня это дискомфорта не вызывало, потому что у машины есть и парктроники, и камера заднего вида. А вот если кто-то другой садился за руль, ему было непривычно".

Штраф – стабильно раз в месяц

Главный вопрос: как складывались отношения с сотрудниками ГАИ?

"Первые полгода по тонировке не было ни одного вопроса. Подчеркну, что она слабая. А вот начиная с осени 2021 года останавливать стали регулярно – обычно для проверки документов, но потом замечали и тонировку. В итоге каждая встреча с инспектором заканчивалась штрафом.

Выписывали штраф либо на 0,5 базовой величины, либо на базовую. В итоге заплатить пришлось чуть более ста рублей".

Владелице Audi еще везло, поскольку некоторые территориальные подразделения ГАИ помимо штрафа выдают водителям тонированных автомобилей предписание с текстом такого (или похожего) содержания: "В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений ПДД вам предписывается устранить пленочное покрытие автомобиля, о чем уведомить ГАИ до (число)".

Что будет, если проигнорировать это предписание? Водителя могут привлечь к ответственности уже по более "тяжелой" статье КоАП.

"Кстати, мой друг недавно на своей машине затонировал еще и передние боковые стекла, но буквально в тот же день ему навстречу проехали сотрудники "Дельты", которые сразу же заметили этот момент, развернулись, включили маячки и догнали его. Ему пришлось снять тонировку с передних боковых стекол тем же вечером. Комичность ситуации в том, что автомобиль инспекторов при этом был наглухо тонирован, даже с ветровым стеклом", – отмечает автовладелица.

Прощание с покрытием

"После серии штрафов все шло к тому, что покрытие придется снимать. Но ради эксперимента, решила съездить с тонировкой на техосмотр. Машина блестяще прошла все тесты на станции, а специалист был внимателен и к покрытию на стеклах. В итоге визит закончился словами "С автомобилем все в порядке, если бы не тонировка, вы бы уже уехали с допуском. А так снимайте и возвращайтесь обратно", – вспоминает читательница.

Выехав со станции техосмотра без "допуска", девушка отправилась к тому самому мастеру, который год назад наклеил пленку.

Все пришлось убрать:

На вопрос "есть желание вернуться к тонировке?" девушка говорит, что "уже никакого. Регулярные штрафы, проблемы на техосмотре. Придется ездить без нее, что грустно и непонятно. За год эксплуатации я так и не нашла логического объяснения запрета этого покрытия. Считаю, что к вопросу нужно возвращаться и искать какой-то компромисс".

В новой редакции ПДД РБ наконец-то вносятся корректировки, касающиеся запрета на тонировку. Сейчас требование к степени светопропускания в 70% распространяется как на ветровое, так и на другие стекла (кроме тех, что с маркировкой 43R, V и другими). С октября оно будет касаться только лобового и передних боковых. Однако пленки на стеклах все равно не разрешили.

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