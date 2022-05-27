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Названы самые полезные для организма напитки

  • 27.05.2022, 11:13
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Названы самые полезные для организма напитки

Один из них — какао.

Диетолог рассказала, какие напитки являются наиболее полезными для человеческого организма. Из всех напитков на первое место по пользе для здоровья специалист поставила воду из-за ее свойства растворять водорастворимые токсины, которые вырабатываются нашим организмом.

"Это процесс жизнедеятельности, неотъемлемая наша часть. Мы должны выводить соли. Пот, моча, слезы и так далее - все жидкости в нашем теле имеют какое-то количество солей. Мы их выводим, мы должны воду получать, все должно быть по норме".

Диетолог указала, что с водой по свойствам может сравниться слабо заваренный зеленый чай. А вот крепкий чай и кофе обладают мочегонным эффектом, а значит, нуждаются в дополнении в виде воды, чтобы компенсировать уход жидкости.

Сок из пачек, свежевыжатый сок, сладкую газировку можно уравнять с диетологической точки зрения. Все они на 100 миллилитров продукта имеют 12 граммов углеводов, что эквивалентно четырем чайным ложкам сахара.

"Если ваш ребенок на той же детской площадке просит у вас попить, в первую очередь вы должны предложить ему воду, а не обеспечивать его дополнительными быстрыми углеводами... Это та энергия, которая также ведет к перееданию, также повышает уровень глюкозы в крови ребенка и также в виде энергии должна быть сожжена", - отметила Деккер.

В заключение эксперт упомянула какао, обозначив, что оно на самом деле является полезным продуктом, если варить его собственноручно, на молоке, из какао-порошка и с ограниченным количеством сахара. Однако чаще всего люди и, в частности, родители покупают какао в пачках. Такое какао не дает пользы и содержит очень высокое количество углеводов - выше, чем во всех вышеперечисленных напитках.

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