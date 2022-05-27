закрыть
27 мая 2022, пятница, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы распродают дачи

  • 27.05.2022, 11:23
  • 1,996
Белорусы распродают дачи

Спрос на загородную недвижимость в апреле продолжил расти.

Несмотря на то что по сравнению с апрелем 2021 года дачи и участки прибавили в цене, за последний месяц число выставленных на продажу объектов увеличилось еще на 1%, показав свой новый максимум за всю историю наблюдений — 8,2 тысячи.

Рост числа объектов отмечался по всем сегментам. Существеннее всего — у современных домов, построенных после 2010 года (+2%) и участков (+2%). Предложение остальных типов недвижимости увеличилось чуть меньше — на 1%.

По сравнению с серединой весны 2021 года, число современных домов к настоящему времени увеличилось почти на 20%, в то время, как на сопоставимое число процентов снизилось в продаже количество «недостроев».

В апреле база пополнилась в основном за счет объектов, находящихся в пределах 10-км от столицы (+2%), пишет realt.by.

В Минском районе за месяц число сделок увеличилось на 16%, в соседних районах еще более ощутимо — на 40%. Тем не менее, текущий уровень спроса практически на треть меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Подорожали за месяц участки (+2%) и современные дома (+1,5%). Снижение цен отмечалось у «недостроев» (-2,5%) и старых домов до 210 года постройки (-1,5%). Цены на дачи почти не изменились.

За год средние цены выросли во всех сегментах. По сравнению с апрелем предыдущего года сильнее всего прибавили в цене участки (+13%) и дачи (+8%). В черте Минска, напротив, количество домов, выставленных на за месяц сократилось на сопоставимые 1.1%. По сравнению с последним максимумом, зафиксированным в июле 2021 года, текущее предложение меньше на 5.4%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин