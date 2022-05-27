Белорусы распродают дачи 27.05.2022, 11:23

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Спрос на загородную недвижимость в апреле продолжил расти.

Несмотря на то что по сравнению с апрелем 2021 года дачи и участки прибавили в цене, за последний месяц число выставленных на продажу объектов увеличилось еще на 1%, показав свой новый максимум за всю историю наблюдений — 8,2 тысячи.

Рост числа объектов отмечался по всем сегментам. Существеннее всего — у современных домов, построенных после 2010 года (+2%) и участков (+2%). Предложение остальных типов недвижимости увеличилось чуть меньше — на 1%.

По сравнению с серединой весны 2021 года, число современных домов к настоящему времени увеличилось почти на 20%, в то время, как на сопоставимое число процентов снизилось в продаже количество «недостроев».

В апреле база пополнилась в основном за счет объектов, находящихся в пределах 10-км от столицы (+2%), пишет realt.by.

В Минском районе за месяц число сделок увеличилось на 16%, в соседних районах еще более ощутимо — на 40%. Тем не менее, текущий уровень спроса практически на треть меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Подорожали за месяц участки (+2%) и современные дома (+1,5%). Снижение цен отмечалось у «недостроев» (-2,5%) и старых домов до 210 года постройки (-1,5%). Цены на дачи почти не изменились.

За год средние цены выросли во всех сегментах. По сравнению с апрелем предыдущего года сильнее всего прибавили в цене участки (+13%) и дачи (+8%). В черте Минска, напротив, количество домов, выставленных на за месяц сократилось на сопоставимые 1.1%. По сравнению с последним максимумом, зафиксированным в июле 2021 года, текущее предложение меньше на 5.4%.

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