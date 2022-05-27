Украинские защитники ликвидировали почти от 30 тысяч оккупантов РФ 27.05.2022, 11:29

Наибольшие потери за последние сутки враг понес на Авдеевском направлении.

Защитники Украины "демилитаризовали" РФ уже почти от 30 тысяч оккупантов. За прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 150 российских военных.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 мая ориентировочно составляют:

личного состава - около 29 тыс. 750 (+150) человек ликвидировано;

танков-1 тыс. 322 (+7) ед;

боевых бронированных машин-3 тыс. 246 (+11) единиц;

артиллерийских систем-623 (+6) ед;

реактивных систем залпового огня - 201 ед;

средств ПВО-93 ед;

самолетов-206 ЕД, вертолетов-170 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+1) крылатых ракет - 115 (+1);

кораблей/катеров - 13 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+1) од, специальной техники - 48 (+1).

Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Авдеевском направлении.

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