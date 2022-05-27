«Друга Лукашенко» поместили под домашний арест 4 27.05.2022, 12:00

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Брат его жены отправлен под стражу.

В Кишиневе суд рассмотрел вопрос относительно меры пресечения для бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Ходатайство прокуратуры о заключении его под стражу в изолятор было отклонено, но политик отправляется на 30 суток под домашний арест, сообщает Newsmaker.

Брат жены Додона Петр Мериняну, который проходит по делу как сообщник, на тот же срок отправлен под стражу.

Прокуратура собирается оспаривать решение суда и добиваться отправки Додона в изолятор. Предположительно, есть риск того, что бывший президент, находясь дома, может уничтожить доказательства и повлиять на людей, причастных к делу.

По информации прокуроров, Игорю Додону грозит до 20 лет лишения свободы. Сам он говорит о преследовании по политическим мотивам.

Дело против Додона возбудила Генпрокуратура Молдовы 18 мая, его заподозрили в получении взятки от молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка. Поводом послужили видеозаписи 2019 года, на которых видно, как Плахотнюк пытался передать Игорю Додону, в то время – действующему президенту, черный пакет. Политик пакет не брал, но сказал: «Опять вы с кульками. Отдайте Костю».

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