Житель Речицы, обвиняемый в зверствах в Украине, считался лучшим «оперативником» района 11 27.05.2022, 12:11

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Неожиданно он уволился из «органов» и пошел работать в таксисты.

Бывший житель Речицы Сергей Сазанов, воевавший в составе ЧВК «Вагнер» в Сирии, подозревается в пытках и расстрелах мирных жителей в Украине. «Флагшток» рассказал, что известно об обвиняемом.

Сергей Сазанов в публикации газеты «Дняпровец» от 16 сентября 2010 года

По данным проекта «Миротворец», 49-летний Сергей Сазанов в звании майора работал участковым инспектором Речицкого РОВД. В 2015 году его якобы оштрафовали за потребление наркотиков на 14 миллионов беларусских рублей. Журналисты поговорили с человеком, который хорошо знал Сазанова.

По словам собеседника, Сергей Сазанов был физически хорошо развит, занимался спортом, в милиции был на хорошем счету.

«Будучи начальником ППС, он умудрялся неоднократно задерживать нарушителей. Он то карманника задержит на рынке, то домушника во время ограбления поймает. Вероятно, этому способствовало хорошее знание местного контингента. Например, после квартирной кражи еще только возбуждалось уголовное дело, а он уже умудрялся задерживать подозреваемого. В милиции на него даже злились за это, считая, что он лезет не туда куда надо».

Сергей Сазанов в публикации газеты «Дняпровец» от 14 марта 1998 года

После 17 лет работы в органах внутренних дел Сергей Сазанов неожиданно уволился из милиции и пошел работать таксистом.

«С его должностью обычно уходят к нефтяникам в охрану или на другие должности, где не надо сильно напрягаться, но зарплата нормальная. Но он начал оказывать услуги такси на своем автомобиле. Причем во время поездки у него в машине можно было получить юридическую консультацию, воспользоваться услугами переводчика».

Собеседник подтвердил, что Сергей Сазанов был оштрафован и лишен прав за потребление наркотиков.

«Вероятно, чем-то он не угодил бывшему руководству, потому что за него взялись. Отмашка была прав его лишить и всего прочего. Однажды утром его остановили сотрудники ГАИ, которые его хорошо знали, и повезли его на освидетельствование в больницу. При этом ни запаха, ни других симптомов опьянения у него не было. В крови у него нашли остатки наркотических средств. Сергей Сазанов через суд пытался доказать, что это не наркотики, а следы приема корвалола, в составе которого есть эти элементы. Однако вернуть свои права так и не смог».

В моче Сазанова были обнаружены следы барбитуровой кислоты, производные которой являются наркотиками. На основании результата анализа начальником речицкой ГАИ было вынесено постановление о лишении мужчины водительского удостоверения сроком на три года и выписан штраф в размере 14 млн рублей.

В поисках правды Сазанов обратился в управление здравоохранения, которое признало, что в заключении, сделанном УЗ «Речицкая ЦРБ», отсутствует описание клинической картины состояния, вызванного потреблением наркотических средств.

Проверка, проведенная управлением здравоохранения, показала, что заключение, вынесенное по результатам медицинского освидетельствования Сазанова не соответствует требованиям, фото TUT.BY

Несмотря на то, что врачи стали на сторону Сазанова, его все равно лишили водительских прав.

«По сути его лишили всего заработка. Кто его мог взять на работу? В маленьком городке, если поссорился с начальником милиции, то путь будет везде закрыт. Он уехал, и вскоре появились первые публикации о том, что он якобы состоит в ЧВК Вагнера, но подробностей не было. Не знаю, возбуждали на него дело или нет, но он в это время приезжал сюда и свободно перемещался по городу. Поэтому я думаю, что в розыске он не был».

Необычных наклонностей за Сергеем Сазановым собеседник не замечал.

«Он не был отмороженным, наоборот рассудительный, общительный. В милиции есть такие, которые ходят компаниями по кабакам, где непристойно себя ведут, дерутся, не расплачиваются. Он был не из таких. Не было такого, чтобы на допросах кого-то бил. Поэтому к нему местные нормально относились, он ходил по городу, не оглядываясь. У меня до сих пор есть сомнения, что он творил что-то "черное", пытал, убивал. Но что творится в мозгу у другого человека, понять до конца сложно».

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